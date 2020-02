Le prince William compare gentiment sa «belle» fille, la princesse Charlotte, à une autre royale

Le prince William a trois beaux enfants à adorer au quotidien, et il ne pourrait pas être plus amoureux d’eux. Puisque la princesse Charlotte est la seule fille du prince William, nous ne pouvons qu’imaginer que leur relation est assez spéciale.

La princesse Charlotte est connue pour être assez “coquine” et il y a eu de nombreuses fois où le jeune royal nous a fait rire. Il ne fait aucun doute qu’elle est la prunelle de l’œil du prince William, et qui peut lui en vouloir?

Le prince Charlotte est absolument adorable, et les fans sont toujours excités les rares fois où ils la voient aux côtés de ses parents occupés lors d’événements royaux. Parlons de ce qui s’est passé lorsque le prince William a comparé gentiment sa «charmante» fille, la princesse Charlotte, à cette royale.

La princesse Charlotte est une jeune princesse impertinente

La princesse Charlotte n’a peut-être que 4 ans, mais elle est déjà assez impertinente. Selon W Magazine, la petite royale est en fait connue sous le nom de «Princesse guerrière» à l’école en raison de sa fougue.

Quatrième alignée sur le trône britannique, la princesse Charlotte est déjà extrêmement prête. Chaque fois que les fans royaux la voient, ils peuvent compter sur un immense sourire et une vague amicale pour les caméras.

Elle fréquente actuellement l’école de Thomas’s Battersea et ne tient jamais son statut royal pour acquis. En fait, elle est comme les autres enfants et aime courir autour de l’aire de jeux et participer à autant de jeux amusants que possible.

En tant qu’enfant moyen de la famille Cambridge, la princesse Charlotte a d’excellentes relations avec ses deux frères – le prince George et le prince Louis – ainsi qu’avec son nouveau cousin, Archie Harrison, le fils du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex.

Le prince William compare gentiment sa «charmante» fille, la princesse Charlotte, à cette royale

Prince William, duc de Cambridge | Max Mumby / Indigo / .

Alors, que s’est-il passé lorsque le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont visité une station balnéaire du sud du Pays de Galles? Selon People, un grand groupe de fans s’était réuni pour avoir une bonne vue du duc et de la duchesse de Cambridge.

Une femme a même dit au prince William que sa fille, la princesse Charlotte, était sa préférée de tous les membres de la famille royale. Sa réponse a été incroyable.

Au lieu de simplement remercier le fan et de passer à autre chose, le prince William a répondu en disant que sa fille était tout simplement «charmante, tout comme sa femme». Nous devons dire que la comparaison est au-delà de l’adorable, et aussi que nous sommes d’accord – la princesse Charlotte et Kate sont absolument magnifiques, et le prince William sait certainement à quel point il a de la chance de les avoir tous les deux.

La relation du prince William avec Kate Middleton

On ne peut nier le fait que le prince William a de quoi être heureux. Non seulement il est le futur monarque au pouvoir, mais il a une famille merveilleuse et une épouse aimante et solidaire.

Les parents de la princesse Charlotte ont l’une des meilleures relations du monde, et ça se voit. Ensemble depuis le début des années 2000, le prince William et Kate sont mariés depuis 2011, et nous ne pouvions pas imaginer un meilleur futur roi et reine consort.

Comme tout le monde, leur relation a connu des hauts et des bas avant de se marier. Le couple s’est rompu en 2008, mais ils ont rapidement réalisé à quel point ils s’aimaient et se sont finalement remis ensemble.

Ce sont d’excellents parents et ils ont une énorme base de fans de millions de personnes à travers le monde. Le prince William et Kate ont toujours l’air extrêmement heureux chaque fois que nous les voyons, ce qui est naturel, compte tenu de leur sourire.