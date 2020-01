Le prince William est toujours le roi le plus populaire au Royaume-Uni au milieu du drame du prince Harry et Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait la une des journaux du monde entier lorsqu’ils ont annoncé leur sortie de la monarchie la semaine dernière, mais ils ne sont toujours pas les membres les plus populaires de la famille royale. Un nouveau sondage suggère que le prince William est toujours le royal le plus populaire au Royaume-Uni, malgré tout le drame récent de Harry et Meghan. Voici un bref aperçu sur lequel les membres de la famille royale sont les plus et les moins populaires auprès du public.

Prince William | Daniel Leal-Olivas – Piscine WPA / .

Le prince William reste le roi le plus populaire

La famille royale a connu beaucoup de bouleversements ces derniers temps

mois. Harry et Meghan mènent une guerre en cours contre les Britanniques

tabloïds et ouvert sur leurs luttes dans un documentaire choquant quelques-uns

il y a des mois.

La famille royale a ensuite été secouée par le scandale sexuel du prince Andrew, qui a finalement conduit à sa démission l’automne dernier.

Mais le plus grand drame à frapper la famille royale est venu la semaine dernière

quand Harry et Meghan ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres seniors

de la famille royale. Ils ont également déclaré vouloir devenir financièrement

indépendant et cherchent à déménager en Amérique du Nord pour une partie de l’année.

Malgré tout ce drame qui fait la une des journaux, un nouveau sondage

Delta a montré que le prince William est toujours le membre le plus populaire du roi

famille. Selon Express,

le sondage a été divisé en groupes d’âge, le prince William remportant le

majorité dans tous les domaines.

Dans le dernier sondage

Les groupes d’âge dans le sondage comprennent la génération Y (20 ans et

30 ans), génération X (40 et 50 ans) et baby-boomers (60 ans et plus). Tandis que

William a pris la première place parmi tous les groupes, Meghan a réalisé le pire de tous

catégories.

Le prince Charles, quant à lui, n’a pas bien performé avec la génération Y et n’avait que deux points de pourcentage d’avance sur Meghan.

Heureusement, la plupart des gens ont convenu que la monarchie devrait

rester en place, bien qu’il y ait un changement sur ce front avec les plus jeunes

génération. En fait, 20% des Millennials pensaient que la monarchie devrait être

entièrement supprimé.

Il convient de noter que seuls cinq membres de la famille royale figuraient dans le sondage: le prince Charles, le prince William, Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle. La reine Elizabeth, qui reste l’une des familles royales les plus populaires de tous les temps, n’a pas été incluse dans le sondage.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent leur sortie royale

Après des mois de lutte contre la presse négative, Harry et Meghan

eu assez du drame et a annoncé leur sortie de la vedette royale dernier

la semaine.

Le couple a fait cette étonnante annonce via les réseaux sociaux.

Ils n’auraient pas informé à l’avance les autres membres de la famille royale,

prendre tout le monde par surprise.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes,

nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler une

un nouveau rôle progressif au sein de cette institution », a expliqué le couple. “Nous avons l’intention de

prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et travailler à

financièrement indépendant tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la

Reine.”

Peu de temps après l’annonce, la reine Elizabeth a convoqué le prince Charles, le prince William et le prince Harry dans son domaine de Sandringham pour un média spécial. Elle a ensuite publié une déclaration à l’appui de la décision de Harry et Meghan.

Reste à savoir si Harry et Meghan reviendront un jour

à leurs postes de hauts fonctionnaires de la famille royale. Avant de démissionner,

cependant, il aurait été le rêve de Charles de les garder dans le cercle intérieur.

À l’intérieur du plan du prince Charles pour le prince Harry

Avant qu’Harry et Meghan ne nouent le nœud, Charles aurait

espérait que Harry soutiendrait son frère aîné tout au long de son séjour sur la

trône. Charles aurait voulu réduire la monarchie à des individus clés,

mais Harry était toujours censé faire partie de ce groupe.

Tout a changé, bien sûr, après que Harry ait rencontré Meghan. Et

lorsque le couple a accueilli leur premier enfant au printemps dernier, la femme et le fils de Harry ont

priorité sur le reste de la famille royale.

Avec Harry et Meghan démissionnant, le rêve de Charles de voir le prince William avoir son frère à ses côtés ne se réalisera probablement pas. Les choses pourraient changer dans les années à venir, mais il semble que Harry et Meghan se contentent de sortir des projecteurs.

Meghan est récemment retournée au Canada pendant que Harry apparaissait pour

sa première sortie publique depuis l’annonce de cette semaine. Il devrait

retrouver Meghan au Canada dans les prochains jours.

Le prince William n’a pas commenté publiquement la sortie royale de Harry et Meghan.