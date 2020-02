Le prince William et Kate Middleton accordent la priorité à leurs enfants malgré les choses après le drame royal

2020 a déjà été toute une année pour la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement annoncé leur

sortie professionnelle de la famille, et le prince William et Kate Middleton ont

semblait accélérer les choses à la suite du départ de Meghan et Harry.

À travers tout cela, cependant, William et Kate trouvent toujours du temps pour prendre soin de leurs enfants, même si leur dynamique familiale a probablement changé depuis le début de la nouvelle année.

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis | Samir Hussein / WireImage

William et Kate ont toujours voulu donner à leurs enfants une vie normale

William sait ce que c’est que de grandir dans une intense

projecteur. Et ces jours-ci, lui et son frère redéfinissent tous les deux leur famille

dynamique au sein de la famille royale. Harry et Meghan ont choisi d’élever Archie

en tant que simple citoyen, et bien que cette décision n’ait pas été possible pour William et

Kate, ils font toujours de leur mieux pour donner à leurs enfants une vie normale.

Kate a déclaré dans le passé qu’elle espérait élever sa famille avec une dynamique similaire à la façon dont elle et ses frères et sœurs ont été élevés. Elle aime capturer les moments innocents de ses enfants, comme la princesse Charlotte qui sent une fleur de jacinthe des bois.

Les deux ont récemment emmené leurs enfants voir des agneaux

Malgré tout ce qui se passait au sein de la famille, William et Kate ont récemment emmené leurs enfants à la rencontre de bébés agneaux. Le couple a emmené les enfants dans une ferme à Norfolk, où ils ont présenté les agneaux aux enfants. William a dit plus tard que Charlotte «n’était pas sûre» de ce qu’elle ressentait au sujet des animaux au début, mais que Prince George était «directement là-dedans» et aimait interagir avec les animaux. Il a également noté que le prince Louis, qui aura deux ans au printemps, adorait les tracteurs.

Les rôles de George et Charlotte sont devenus plus importants que jamais

Maintenant que Meghan et Harry ont quitté la famille, en avril

1, ils ne travaillent plus au nom de la reine. Cela signifie qu’il y a

deux membres de la famille royale en moins dans la famille, et en conséquence, William et Kate semblent

d’avoir intensifié leur publicité en tant que royals. Mais cela signifie aussi que George et

Charlotte deviendra des actifs encore plus importants pour la famille royale qu’ils ne le sont

maintenant.

En ce moment, George et Charlotte sont trop jeunes pour travailler dans la famille royale. Mais William et Kate reconnaissent probablement plus que jamais l’importance de leurs rôles, et la sortie de Meghan et Harry a probablement changé la dynamique familiale de Cambridge. William et Kate sont plus concentrés sur le travail (bien qu’ils essaient toujours d’être les meilleurs parents possibles) et pourraient adopter une nouvelle approche des rôles de George et Charlotte maintenant qu’ils seront encore plus essentiels à la famille royale.

Le couple pourrait suspendre les plans de la famille en raison de la sortie de Harry et Meghan

Le public pense toujours que William et Kate pourraient annoncer un

quatrième grossesse en 2020; bookmakers

en Europe suggèrent que les chances sont en faveur des deux ayant un autre

bébé. Mais avec le départ de Harry et Meghan vient un projecteur plus intense pour

William et Kate. Et cela pourrait les amener à changer les plans familiaux qui, une fois

inclus une quatrième grossesse.

Le duc et la duchesse de Cambridge voudront probablement se concentrer davantage

sur leurs rôles royaux, ainsi que les futurs rôles de leurs enfants. Bien sûr,

ils pourraient décider d’avoir un autre bébé de toute façon, mais avec deux moins de travail

royals, un horaire plus chargé pourrait signifier suspendre ces plans indéfiniment.