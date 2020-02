Le prince William et Kate Middleton ont été “ très contrariés ” à propos de la sortie du prince Harry et de Meghan Markle

Comment le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge s’adaptent-ils à la suite de la décision de Meghan, duchesse de Sussex et du prince Harry de quitter la famille royale? Selon un initié, ils sont «très bouleversés» par le fait que les Sussex ont quitté et déménagé au Canada, mais ils semblent poursuivre leurs engagements royaux et poursuivre leur décorum royal attendu.

Catherine, duchesse de Cambridge et prince William | Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry et Meghan quittent la famille

Le prince Harry et Meghan ont fait une longue pause pendant les vacances et sont revenus avec de grandes nouvelles – ils voulaient quitter définitivement leurs fonctions royales.

Après que la reine Elizabeth a convoqué une réunion spéciale pour élaborer les détails de la demande des Sussex, elle a publié une déclaration montrant son soutien au couple.

La déclaration de la reine a partagé, en partie: «Je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

La déclaration a poursuivi: «Je tiens à les remercier pour toutes leurs

un travail dévoué à travers ce pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis

particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une de la famille. Il est

l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à

nouvelle vie heureuse et paisible.

Comment le prince William et Kate ont-ils ressenti le Megxit?

Après la sortie du prince Harry et de Meghan, les fans royaux se sont demandé comment le prince William et Kate ont géré cet énorme bouleversement dans la famille et s’ils ont dû assumer plus de responsabilités en l’absence des Sussex.

Une source du palais a partagé qu’il y avait “une véritable inquiétude”, disant au Miroir: “Harry et Meghan décidant de lever des bâtons et de partir sans penser à comment cela pourrait les affecter est assez égoïste.”

“Si les Sussex ne sont ici que la moitié de l’année, alors ce sera

tomber sur William et Kate pour prendre le relais avec plus d’engagements, plus

et cela n’a même pas été pris en compte », a ajouté la source.

Les Cambridges seraient également “très bouleversés” par le déménagement des Sussex, avec une source disant au Soleil: “Naturellement, William et Kate ont été très bouleversés par ce qui s’est passé. Non seulement William a perdu son frère en tant que membre actif de la famille, mais lui et Kate ont désormais un fardeau beaucoup plus lourd. »

Ils se sont appuyés sur la maman de Kate

On pense qu’en cette période difficile pour les Cambridges, ils se sont appuyés sur la mère de Kate, Carole, pour un certain soutien.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré à Fabulous Digital: «Kate se tourne vers [Carole] pour des conseils et du réconfort tout le temps “, notant que les Cambridges ont passé plus de temps avec Carole après la sortie du prince Harry et de Meghan de leurs fonctions royales.

“Il y aura des moments stressants à venir et Kate et William auront plus que jamais besoin du soutien de Carole et Michael”, a ajouté Dampier.