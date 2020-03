Le prince William et Kate Middleton retirés à la dernière minute de la procession de la Reine Elizabeth pour la fête du Commonwealth

Le prince William et Kate Middleton se sont retirés du cortège de la fête du Commonwealth de la reine Elizabeth à la dernière minute. Au lieu de rejoindre Sa Majesté le prince Charles et Camilla Parker Bowles pour la marche, le couple a été escorté à leurs sièges à l’intérieur de l’abbaye de Westminster à l’avance. Pourquoi William et Kate, duchesse de Cambridge, ont-ils décidé de se retirer du cortège à la toute dernière minute?

Kate Middleton et le prince William | TOLGA AKMEN / . via .

Le prince Harry et Meghan Markle font leur finale royale

apparence

Harry et Meghan ont terminé une poignée d’engagements publics au cours de la semaine dernière alors qu’ils se préparent à ce que leur sortie devienne officielle. Cela inclut des apparitions conjointes aux Endeavour Fund Awards et au Mountbatten Festival of Music.

Le couple a également assisté au service de la Journée du Commonwealth dans ce qui était leur dernier engagement en tant que membres actifs de la famille royale, qui a également marqué la première fois qu’ils se réunissaient avec le prince William et Kate Middleton. Leur départ de la monarchie devrait devenir officiel fin mars.

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Les Sussex ont gardé pour eux au cours des derniers

mois, bien que Harry se soit récemment ouvert sur la décision de démissionner.

Selon Bonjour

Magazine, le duc de Sussex a révélé qu’il était triste de quitter le

royals dans ce qu’il a appelé est un «acte de foi».

«Notre espoir était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible », a-t-il ajouté.

Harry a noté que lui et Meghan, duchesse de Sussex, n’étaient pas en mesure de vivre sous les projecteurs royaux. Les deux sont impatients de commencer le prochain chapitre de leur vie, et Harry a assuré à ses disciples qu’il avait découvert «l’amour et le bonheur» qu’il avait recherchés toute sa vie.

Le prince William et Kate Middleton retrouvent les Sussex

Bien que le prince William et Kate se soient retirés du cortège à la dernière minute, ils se sont réunis avec le prince Harry et Meghan au service. La dernière fois que les couples ont été repérés lors du même événement, c’était le jour du Souvenir en novembre.

Peu de temps après les fiançailles royales, Harry et Meghan ont apprécié

une pause prolongée pour les vacances. En janvier, le couple s’est lancé sur les réseaux sociaux

d’annoncer leur sortie de la famille royale.

Ils sont retournés au Royaume-Uni en mars pour terminer quelques

engagements avant leur sortie entre en vigueur le 31 mars. Cela signifie que le

Le service de la Journée du Commonwealth était la dernière fois que nous aurons l’occasion de voir les Sussex et

les Cambridges dans la même pièce dans un avenir prévisible.

Harry et Meghan devraient maintenant revenir au Canada alors qu’ils entament le prochain chapitre de leur vie. À l’avenir, la paire n’utilisera plus ses titres royaux. Ils chercheront également à être financièrement indépendants de la couronne et établiront une résidence secondaire en Amérique du Nord.

Le prince William et Kate Middleton se retirent du cortège

En ce qui concerne la procession du jour du Commonwealth, le prince William et Kate étaient à l’origine censés rejoindre les membres de haut rang de la famille royale pour la marche. Les observateurs royaux s’attendaient à voir le couple aux côtés de Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles et la reine Elizabeth.

Selon Bonjour

Magazine, William et Kate ont été inclus dans l’ordre de service qui était

publié avant l’événement. Mais les Cambridges se sont retirés du cortège à

la toute dernière minute.

Kensington Palace n’a pas expliqué pourquoi le couple

décidé de ne pas marcher dans le défilé, mais leur décision déclenchera probablement

théories jusqu’à ce qu’un commentaire officiel soit publié. Comme les fans s’en souviendront,

Cambridges et les Sussex ont fait partie du cortège l’année dernière.

Meghan, quant à elle, a secoué une robe verte d’Émilie

Wickstead pour les fiançailles tandis que Kate éblouissait les spectateurs dans une robe rouge

conçu par Catherine Walker. Les femmes étaient assises l’une à côté de l’autre

pendant le service et ne semble pas interagir.

Les retrouvailles froides du prince William et du prince Harry

Des sources affirment que le prince Harry et Meghan ont salué le prince William et Kate alors qu’ils étaient assis. Ils ont également parlé à Edward et à sa femme, Sophie, avec qui ils semblaient très à l’aise.

Malgré l’accueil, l’interaction des couples ne peut être décrite que

aussi froid. Harry sourit et salua le prince William et Kate, tandis que Meghan

aurait seulement offert un simple «Salut».

William a établi un contact visuel avec son frère et sa belle-sœur

alors qu’il apparaissait sur une vidéo publiée sur Twitter que Kate ne les avait pas reconnus

du tout.

Environ 2 000 personnes ont assisté au service, dont

ambassadeurs et dirigeants de tous les pays du Commonwealth.

La reine Elizabeth a également prononcé un discours lors de l’événement pour promouvoir l’unité et un «avenir commun», malgré la tension apparente entre le prince William et le prince Harry.