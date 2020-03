Le prince William gardera la mémoire de la princesse Diana vivante avec ses enfants grâce à ses œuvres de bienfaisance au profit des sans-abri

Le prince William se prépare progressivement à prendre le trône d’Angleterre, après sa grand-mère et son père, le prince Charles. Ses journées sont remplies de nominations royales, de réunions, de discours et de paperasse, avec très peu de temps d’arrêt.

Le prince William est également père de trois jeunes enfants qu’il partage avec sa femme, Kate, duchesse de Cambridge. Le duc de Cambridge est un parent royal unique à plusieurs égards, s’inspirant clairement de sa défunte mère, la princesse Diana.

Bien qu’elle ne soit plus là, le prince William s’efforce activement de garder sa mémoire vivante chez ses proches qui n’ont pas eu le privilège de la rencontrer.

Quand la princesse Diana est-elle morte?

La princesse Diana | David Levenson / .

La princesse Diana, née en 1961, était l’un des membres les plus aimés et les plus emblématiques de la famille royale. Son mariage avec le prince Charles a été controversé et, selon tous les témoignages, malheureux.

Mais lors de leur union, ils ont accueilli deux garçons. Le prince William et le prince Harry seraient les plus grandes joies de la vie de la princesse Diana et sa puissante influence sur eux était indéniable.

Après le divorce de la princesse Diana et du prince Charles en 1996, les deux garçons ont partagé leur temps entre leur père et leur mère. Pendant que la plupart de leur temps avec le prince Charles était consacré à l’apprentissage des devoirs royaux et de l’étiquette, la princesse Diana voulait que ses enfants fassent l’expérience de la «vraie vie».

Tragiquement, la princesse Diana est décédée en 1997, à l’âge de 36 ans, des suites d’un terrible accident de voiture. Elle ne vivrait pas pour voir ses garçons grandir pour se marier et avoir leur propre famille.

Pour beaucoup, c’est l’une des plus grandes tragédies de sa vie. Surtout compte tenu de combien elle aimait le prince William et le prince Harry. La princesse Diana a quatre petits-enfants: Prince George, Princess Charlotte, Prince Louis et Baby Archie.

Le prince William est le patron d’une œuvre de bienfaisance symbolique

En grandissant, le prince William et le prince Harry ont été exposés aux difficultés de ceux qui vivent sans-abri, gracieuseté de leur mère. La princesse Diana emmènerait ses fils dans le sud de Londres pour voir la pauvreté moderne.

En 2005, le prince William est devenu le patron de Centrepoint. L’organisme de bienfaisance est celui qu’il hérite de feu la princesse Diana.

Lors d’un dîner de gala pour l’organisme de bienfaisance l’an dernier, le duc de Cambridge a déclaré: «Centrepoint a été l’un des premiers organismes de bienfaisance dont je suis devenu mécène, en 2005. J’ai choisi de le faire parce que la visite des services de Centrepoint avec ma mère a fait une telle durée impression sur moi comme un enfant. Et cela me fait encore une impression durable aujourd’hui. »

L’année dernière, le prince William est devenu le parrain de l’association caritative pour les sans-abri The Passage. Il a déclaré, en 2016, à propos de l’organisme de bienfaisance: «Les visites que j’ai faites lorsque j’étais enfant dans ce lieu m’ont laissé une impression profonde et durable – à quel point il est important de veiller à ce que tout le monde dans notre société, en particulier les plus pauvres, soit traité avec respect, dignité et gentillesse, et ont la possibilité de réaliser leur potentiel dans la vie. »

Le prince William prévoit d’exposer ses enfants de la même manière

La princesse Diana a choisi d’éduquer ses enfants sur la vie des sans-abri.

«Ma mère savait ce qu’elle en faisait; elle a réalisé que c’est très important lorsque vous grandissez, en particulier dans la vie dans laquelle nous avons grandi, que vous réalisez que la vie se passe au-delà des murs du palais et que vous voyez de vraies personnes aux prises avec de vrais problèmes », a déclaré le prince William à propos de ses visites aux sans-abri centre de ressources The Passage.

Le duc de Cambridge a dit qu’il amènerait “absolument” ses enfants à The Passage lorsqu’ils seront plus âgés. Il a également révélé avoir discuté de l’itinérance et de ceux qui luttent avec ses enfants.

«Sur le parcours de l’école déjà, gardez à l’esprit qu’ils ont six et quatre ans, chaque fois que nous voyons quelqu’un qui dort dans la rue, j’en parle, je le signale et j’explique pourquoi et ils sont tous très intéressés . Ils sont comme: “” Pourquoi ne peuvent-ils pas rentrer à la maison? “”, A partagé le prince lors du tournage d’un spécial de Noël de la BBC avec Mary Berry.

Sinon, comment le prince William garde-t-il la mémoire de la princesse Diana en vie avec ses enfants?

En juillet 2013, le prince William et Kate ont accueilli leur premier enfant, un fils qu’ils ont nommé Prince George. Ils ont ensuite eu deux autres enfants: la princesse Charlotte en mai 2015 et le prince Louis en avril 2018.

La princesse Charlotte est la première fille du duc et de la duchesse. À ce titre, elle a reçu un hommage en son nom complet: Charlotte Elizabeth Diana. L’ami de la princesse Diana, Simone Simmons, a déclaré à Vanity Fair: «C’est la façon dont William honore la mémoire de sa mère. Une façon de faire en sorte que l’héritage de Diana se perpétue. De cette façon, elle ne sera jamais oubliée.

Alors que de nombreux parents royaux sont plutôt raides et rigides, préférant éviter l’affection en public, le prince William et Kate sont toujours très aimants avec leurs enfants, n’hésitant jamais à se mettre à leur niveau et à se rapporter directement à eux. De cette façon, le prince William semble faire écho à bon nombre des mêmes traits que sa mère, la princesse Diana, montrait. Les efforts de la princesse Diana pour garder le prince William et le prince Harry au sol ont impliqué de les exposer à la «vraie vie»: elle les a emmenés faire des voyages au parc, McDonald’s, et faire du bénévolat auprès d’organismes de bienfaisance locaux.

«Diana était une mère merveilleuse», nous a confié un initié royal. «William et Kate font de leur mieux pour la suivre quand il s’agit d’élever George, Charlotte et Louis. Ils sont déterminés à donner à leurs enfants une vie normale, tout comme Diana. “

De plus, le prince William et Kate auraient demandé aux parents et amis de feu la princesse Diana d’être les parrains de leurs enfants. Earl Grosvenor, le fils de l’ami de la princesse Diana, est l’un des parrains de Prince George. Julia Samuel, une amie proche de feu la princesse Diana, est aussi la marraine du prince George.

Quant à la princesse Charlotte, Cynthia Jane Fellowes, l’une des nièces de la princesse Diana, est sa marraine. Gardant cela à l’esprit, il ne fait aucun doute que les enfants de Cambridge sont exposés à des anecdotes et à des histoires de leur grand-mère paternelle.

Même si la princesse Diana n’est pas là pour blottir ses petits-enfants, le prince William a toujours veillé à ce que ses enfants la connaissent et à quel point elle était importante. Dans une interview révélatrice, il a déclaré qu’il gardait des photos de sa mère partout et s’assurait d’en parler avec les enfants “en permanence”.

Le prince William a reconnu qu’en «mettant George ou Charlotte au lit, (je) parlais d’elle et essayais simplement de leur rappeler qu’il y avait deux grands-mères, il y avait deux grands-mères dans leur vie, et il est donc important qu’ils sachent qui elle était et qu’elle existait. “

Une source a déclaré à Us Weekly: «George et Charlotte savent tout sur leur défunte grand-mère et quelle femme incroyable elle était. William leur dit qu’elle veille sur eux depuis le ciel. “

Il est clair que même si la princesse Diana n’est pas là, son esprit est très présent chez le prince William, et qu’elle serait fière du père qu’il est devenu.