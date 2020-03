Le prince William vient de rompre le protocole royal de la manière la plus adorable

Le prince William est le nouveau rebelle de la famille royale. William et Kate Middleton viennent de terminer leur tournée historique en Irlande, où ils ont visité des dirigeants du pays et se sont frottés les coudes avec quelques habitants. Lors de l’un des nombreux arrêts du couple, William a enfreint le protocole royal de la manière probablement la plus adorable possible. Voici un aperçu de la manière dont William a enfreint les règles et des prochaines étapes pour le duc et la duchesse de Cambridge.

Prince William | Daniel Leal-Olivas – Piscine WPA / .

La tournée de Cambridges en Irlande

En mars, William et Kate, duchesse de Cambridge, se sont envolés pour l’Irlande dans ce qui s’est avéré être un voyage historique pour la paire. La visite de la reine Elizabeth en 2011 était la dernière fois qu’un membre de la famille royale a visité l’Irlande.

Avant le voyage de la reine Elizabeth, cela faisait un siècle

depuis qu’un monarque au pouvoir avait mis les pieds en Irlande.

Tout au long de leur voyage, le prince William et Kate l’ont suivie

Les traces de Majesté, visitant certains des mêmes endroits qu’elle a fait il y a 9 ans. le

tournée visait à renforcer le lien entre l’Irlande et le Royaume-Uni et aider

apaiser le pays au milieu du Brexit.

Voir ce post sur Instagram

Bonjour l’Irlande! Dia Daoibh, daoine na hÉireann! Merci au président et à Mme Higgins (et à Bród le chien) pour l’accueil chaleureux réservé au duc et à la duchesse de Cambridge dans le pays, qui les verra passer du temps à Dublin, dans le comté de Meath, dans le comté de Kildare et à Galway – et souligner les nombreux liens solides partagé entre le Royaume-Uni et l’Irlande. Après le thé avec le président et Mme Higgins, le duc et la duchesse ont déposé une couronne au Jardin du Souvenir – un lieu de réflexion dédié à ceux qui ont donné leur vie pour l’indépendance irlandaise, avant de faire appel au Taoiseach Leo Varadkar. Les prochains jours verront le duc et la duchesse rencontrer un large éventail de personnes, y compris des enfants et des jeunes, des personnes travaillant dans les secteurs des arts créatifs, des affaires et de la charité – et sont impatients de nouer une amitié durable avec le peuple irlandais. #RoyalVisitIreland

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 3 mars 2020 à 9h44 PST

Pendant leur séjour à Dublin, William a parlé des «nombreux torts» qui existaient autrefois entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. Selon Express, il a ensuite fait un énorme signe de tête à la reine Elizabeth et a souligné à quel point les deux nations doivent favoriser une relation saine à l’avenir.

«Lorsque la reine Elizabeth est arrivée en Irlande il y a neuf ans,

sa visite a été caractérisée par une chaleur d’esprit; valeurs d’amitié et

respect mutuel; et un désir de compréhension et de réconciliation », William

partagé. «Elle a alors parlé de la nécessité de pouvoir« se plier au passé et ne pas être

lié par elle. »

Le prince William rompt le protocole royal de cette manière adorable

Lors du deuxième jour de William et Kate en Irlande, le couple

mélangé avec des observateurs royaux dans le comté de Kildare, qui est à environ une heure de

Dublin. Bien que les selfies soient contraires au protocole royal, USA

rapporte que William n’a pas hésité quand un fan chanceux a demandé à prendre une photo.

Jennifer Malone a partagé une adorable photo d’elle-même –

visage peint de trèfle et tout – posant avec William sur les réseaux sociaux. Un sourire

William a clairement apprécié l’opportunité de selfie, bien qu’il soit contre le

règles.

“Un gars vraiment sympa”, a-t-elle posté à côté de la photo.

Les fans de Twitter ont adoré la publication et quelques-uns ont félicité le prince William d’avoir modifié les règles, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des photos adorables avec les fans.

Malone, bien sûr, n’est pas la première personne célèbre à avoir

pic avec Malone. Elle a également pris une photo avec Hugh Jackman l’année dernière. L’acteur

a partagé l’image sur son compte sur les réseaux sociaux en écrivant: «Salut Jennifer.

Merci beaucoup d’avoir pris une photo avec moi. Vous êtes génial. Aimez HJ. “

Le duc et la duchesse de Cambridge annulent-ils leur Australie

voyage?

Bien que William et Kate se soient éclatés en Irlande, le couple pourrait être contraint d’annuler leur prochaine grande tournée. Le duc et la duchesse de Cambridge devraient se rendre en Australie cette année pour faire connaître les feux de brousse qui ont dévasté le pays.

Mais avec 63 cas confirmés de COVID-19 en Australie, il y a eu des spéculations selon lesquelles le prince William et Kate seraient forcés de reporter leur tournée.

La famille royale n’a pas annoncé de date pour la rencontre du couple

prochain voyage en Australie. Les Cambridges seraient en pourparlers avec le

premier ministre du pays à propos de régler les détails de leur séjour, donc il

ne sait pas quand les choses seront finalisées.

William et Kate n’ont pas commenté les rumeurs entourant leur prochain voyage. Les deux ont fait beaucoup de travail dans la région, et si leur tournée est prévue pour plus tard cette année, il est possible qu’elle ne soit pas affectée par le virus.

Kate Middleton et le prince William profitent d’une soirée secrète

En tant que membres prestigieux de la famille royale, William et Kate

sortent rarement en public sans que quelqu’un les repère. Alors que nous ne pouvons pas imaginer

cela arrive souvent, le couple a récemment eu une date secrète sans personne

connaissance.

Pendant leur séjour en Irlande, William a laissé échapper que lui et Kate

regardé le spectacle du Cirque du Soleil. Selon Harpers

Bazar, le spectacle était un événement public organisé à l’intérieur du Royal Albert Hall, qui est

près de la maison du couple à Kensington Palace.

William a révélé la date en parlant à des gymnastes à

Galway. Alors que Kate a révélé que leur fille, la princesse Charlotte, est en

gymnastique, William s’est ouvert sur le spectacle.

“Et leur flexibilité, c’est vraiment bon pour leur

la santé à long terme, n’est-ce pas? ” il a déclaré. «Nous sommes allés voir le Cirque

du Soleil récemment, c’était incroyable. »

L’émission en question s’est déroulée entre le 12 janvier et le 1er mars, il est donc impossible de dire à quel prince William et Kate Middleton ont assisté. Mais il est intéressant de noter qu’ils se sont sortis en allant à un événement public sans que personne dans le public ne les découvre.