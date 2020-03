Le principal distributeur de médicaments de Xochimilco est abattu

Mexico.- Dérivés des travaux du cabinet et des enquêtes sur le terrain, des membres du Secrétariat de la sécurité publique de Mexico ont réussi à localiser une maison où se trouvait Fernando Ari Álvarez Rubín, alias «El Guerrero», qui est lié à lui en tant que distributeur principal. des stupéfiants et des frais d’extorsion aux propriétaires de bars et de discothèques dans les municipalités de Xochimilco et Coyoacán.

“El Guerrero”, qui faisait partie du groupe “Los Guerreros”, a travaillé main dans la main avec Martín Armando Bárcenas Jara, alias “Rorro”, dans la distribution de drogues et la collecte d’extorsion, ils sont également liés à l’attaque du bar Troisième millénaire, situé dans la mairie de Tlalpan, survenu le 14 mars.

Fernando Álvarez et Martín Bárcenas ont tous deux un casier judiciaire, le premier lié à un dossier d’enquête sur la violence familiale en tant qu’accusé, et il a été arrêté pour port d’arme à feu en 2018.

Les agents de PVC ont exécuté un mandat de perquisition dans une maison située dans le quartier Barrio 18, bureau du maire de Xochimilco, et à leur entrée, ils ont été reçus par balles par plusieurs individus lourdement armés.

Les policiers ont repoussé l’attaque, qui a conduit à une confrontation, à l’issue de laquelle trois personnes ont perdu la vie, dont Fernando Ari Álvarez Rubín, “El Guerrero”, et deux autres sujets qui ont agi comme gardes du corps.

À la suite de cette confrontation, Roberto Adame Adame, un éventuel membre du groupe criminel Los Guerrero, a été arrêté, qui a été mis à la disposition de l’agent du ministère public, qui déterminera sa situation juridique et poursuivra les enquêtes correspondantes.

De plus, un policier de la SSC a été blessé, pas gravement, il a donc été soigné sur les lieux et n’a pas eu besoin d’être transféré à l’hôpital.

