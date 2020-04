Le principal expert chinois en coronavirus met en garde contre une «forte probabilité» d’une nouvelle épidémie mondiale à l’automne

Depuis Shanghai, le chef des experts prévoit que le virus durera jusqu’à l’année prochaine

Le Dr Zhang Wenhong est un spécialiste des maladies respiratoires, pendant deux mois, il a traité des patients critiques de COVID-19 à Wuhan, en Chine, l’épicentre de la pandémie.

Il a récemment déclaré dans une interview que La pandémie de coronavirus devrait rebondir à l’échelle mondiale l’automne prochain. Le spécialiste considère qu’il est peu probable que la fin de cette pandémie survienne à l’été et pense qu’elle peut être prolongée jusqu’à l’année prochaine.

L’interview a été publiée par le journal privé Caixin, Zhang dit que la pandémie de coronavirus ne devrait pas se terminer cet été, et il pense que cela durera “jusqu’à l’année prochaine”.

«(Les contagions en) Europe et aux États-Unis n’ont pas été efficacement maîtrisées jusqu’à présent. Cependant, en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde, où l’économie est moins développée et les ressources médicales insuffisantes, les nouveaux cas ont augmenté de façon exponentielle, ajoutant une grande incertitude à la lutte mondiale contre l’épidémie. »

Le directeur des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire de Huasan Shanghai a ajouté aux mots de Zheng: “En supposant (l’épidémie actuelle) pourrait être contenue dans trois ou quatre mois, Ce serait à la fin de l’été. “

En Chine, l’épidémie a été maîtrisée après plus de 3 mois de dur labeur et bien qu’il n’y ait plus de cas de contagion, Zhang pense qu’il n’est pas temps de baisser la garde “Dès que le système est négligé, il pourrait y avoir des cas non détectés”ajouté

Le médecin ne demande pas aux autorités frontalières et sanitaires de faire preuve de prudence, il alerte l’ensemble du monde des affaires, “Des entreprises qui recommencent à travailler ils doivent s’assurer que leurs travailleurs gardent une distance sociale »

“La Chine est désormais sous contrôle et nous avons confiance. Cependant, l’émergence d’une La deuxième vague de contagion dans d’autres pays signifiera que nous serons soumis à une forte pression pour prévenir et contrôler les cas importés. La Chine doit se préparer à un deuxième pic d’infections importées afin d’éviter une deuxième vague (localement). »

En Chine, l’objectif est de reprendre l’activité économique à court terme, en évitant une nouvelle épidémie de virus.

Ce qui inquiète Zhang, c’est l’infection importée d’autres pays en raison des liaisons aériennes avec l’étranger. «Ils ne peuvent pas durer éternellement. Lorsque les épidémies en Europe et aux États-Unis sont a priori sous contrôle, l’aviation mondiale se réactivera peu à peu ».

Zhang a également parlé de la létalité du virus dans différents pays et pourquoi ils étaient si disparates. Il explique que cela dépend entièrement de la priorité du gouvernement dans les tests et de la façon dont ils traitent les patients.

“Si un pays donne la priorité aux patients gravement malades dans les tests et les traitements, son taux de létalité sera plus élevé. Dans un pays où les tests sont plus fréquents et où de nombreux patients bénins sont détectés et placés en quarantaine, le taux sera plus faible “, a-t-il conclu.

Les réglementations mises en place pour empêcher la propagation du coronavirus devront être étendues plus que prévu. Partagez cette note, la meilleure chose que nous puissions faire pour mettre fin à la pandémie plus tôt est de rester à la maison.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: