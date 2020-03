Le «principe» de Christopher Nolan maintient sa date de sortie au milieu d’un coronavirus

Le prochain film de Christopher Nolan, Tenet, devrait maintenir sa date de sortie malgré la pandémie de coronavirus.

Christopher Nolan s’est fait une réputation d’être l’un des cinéastes les plus talentueux et originaux d’Hollywood. Entre des projets comme Inception, Interstellar, Momento et The Dark Knight Trilogy, le réalisateur s’est révélé être l’un des cinéastes les plus uniques de sa génération. Son prochain projet, Tenet, est un film dont nous ne savons pas grand-chose mais si la bande-annonce continue, Christopher Nolan maintient son engagement envers des projets originaux qui repoussent les limites du médium. Pour une raison quelconque, cependant, la diffusion n’inclura pas la date de sortie du film.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que l’autre grand projet d’été de Warner Bros, Wonder Woman 1984, repousserait sa date de sortie en raison de préoccupations concernant le coronavirus. La date de sortie de Tenet n’a toutefois pas été modifiée, le studio étant convaincu que le marché se stabilisera au moment où le film sortira en salles en juillet. Warner Bros a notamment hésité à retarder leurs films pendant la pandémie de coronavirus, donc seul le temps nous dira si la société changera d’avis à ce sujet.

Les détails complets de l’intrigue sur le Tenet de Christopher Nolan sont actuellement secrets, bien que Warner Bros. ait officiellement décrit le film comme “une épopée d’action issue du monde de l’espionnage international”. La production sur Tenet a eu lieu dans sept pays.

Écrit et réalisé par Christopher Nolan, Tenet stars John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh et Himesh Patel. Christopher Nolan est également producteur aux côtés de son épouse Emma Thomas, avec Thomas Hayslip à bord en tant que producteur exécutif.

Tenet sortira en salles le 17 juillet 2020.

