Le prix du sucre augmente pendant la crise sanitaire

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador et le chef du Profeco, Ricardo Sheffield Padilla ont inversé les questions liées à l’augmentation des prix des produits au milieu de la pandémie de Covid-19 au Mexique et n’ont reconnu que celui qui est reflétant celle du sucre.

“Nous attribuons cela au fait qu’il augmente parce que les producteurs ont obtenu un contrat de vente de sucre aux États-Unis. Je pense qu’ils ont vendu 1 600 000 tonnes et maintenant ils pourront en vendre 2 500 000; C’est pourquoi nous pensons qu’ils rendent le prix du sucre plus cher, car ils ont déjà un contrat conclu “, a déclaré López Obrador.

Il a averti les producteurs de canne à sucre de ne pas oublier que ce contrat avait été obtenu avec le soutien du peuple mexicain et de son gouvernement; puis, à modérer, tout volontairement. Mais c’est dans le seul cas, (que les prix ont augmenté), a déclaré López Obrador.

Il n’a pas non plus voulu détailler ce que le gouvernement mexicain soutient les migrants, qui n’ont cessé d’envoyer des envois de fonds à leurs proches au Mexique, ce qui signifie un grand soutien pour l’économie nationale. Il a annoncé que lundi prochain, des informations relatives aux envois de fonds pourraient être données.

À cet égard, il a évité de commenter le boycott que les sociétés Elektra et TV Azteca mènent sur les réseaux sociaux après l’appel à ne pas tenir compte des indications du sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, par un groupe de migrants mexicains, qu’il a appelé au boycott des entreprises de l’homme d’affaires Ricardo Salinas Pliego afin de ne pas envoyer ses envois de fonds au pays par leur intermédiaire.

“Nous demandons aux immigrants mexicains de ne pas envoyer leurs envois de fonds via Banco Azteca ou Elektra. Veuillez dire à votre famille que nous boycottons le groupe Salinas dirigé par Salinas Pliego et les entreprises susmentionnées », a indiqué le Mouvement des immigrants mexicains (MMI) par e-mail.

D’un autre côté, il a omis un commentaire pour détailler la façon dont les migrants mexicains sont soutenus, en particulier ceux qui sont à New York, car il y a des témoignages très durs parce que New York, qui est une ville très chère, a vécu de nombreux morts Il s’est propagé à Covid-19 et ils continuent de tomber malades.

Il s’agit donc de savoir s’il y a un travail spécial des consulats pour s’occuper de ces populations qui sont très vulnérables, qui sont nombreuses et qui ont beaucoup aidé l’économie du Mexique, et qui passent vraiment un très mauvais moment dans des villes où elles ne le font pas ils ont accès aux services de santé.

Sur ce dernier, a-t-il dit, le ministère des Relations est au service des compatriotes à travers les ambassadeurs et les consuls. Et l’instruction qu’ils ont est de fournir un soutien total dans tout ce qui est nécessaire et ils font ce travail, a déclaré López Obrador lors de la conférence de presse du matin.

Seven24.mx

ebv