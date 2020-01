Le prix en argent 2020 fixé pour une augmentation de 800 000 $ – HITC

L’édition 2020 du tournoi de golf American Express devrait voir un gros remaniement de son prix.

Nous sommes peut-être au milieu de l’hiver ici au Royaume-Uni, mais la PGA s’arrête pour rien et cette semaine se retrouve dans l’État ensoleillé de Californie pour le tournoi American Express nouvellement renommé.

Anciennement connu sous le nom de Desert Classic, le tournoi American Express est organisé chaque année à partir de trois terrains de golf différents, ce qui en fait une perspective passionnante et imprévisible pour les joueurs et les fans.

Cependant, une chose qui est presque une garantie est qu’un golfeur américain est le plus susceptible de gagner car dans huit des 10 dernières années, un golfeur américain a remporté le premier prix.

Mais combien d’argent est offert pour le tournoi?

L’American Express 2020 est en marche!

L’édition 2020 du tournoi, intitulée The American Express cette année, se déroule correctement le jeudi 16 janvier et se poursuit pendant une durée de quatre jours, le jeu se terminant le dimanche 19 janvier.

Tout comme au cours des dernières années, la compétition se déroulera sur les trois terrains de golf suivants: La Quinta Country Club, PGA West Tournament Course et PGA West Stadium Course.

Combien les joueurs pourraient-ils gagner?

La bourse en argent a vu une augmentation de 800 000 $ pour l’édition 2020, la bourse totale totalisant 6,7 millions de dollars.

Le vainqueur de 2020 remportera un montant vraiment stupéfiant de 1,206 million de dollars, le reste étant partagé entre les joueurs les moins bien classés.

Comment regarder

Pour les amateurs de golf au Royaume-Uni, Sky Sports Golf est sur le point de diffuser toute l’action avec une couverture étendue sur les quatre jours de l’événement.

En plus d’être disponible à la télévision, Sky Sports Golf est disponible via le service de streaming de Sky NOW TV.

Le jour de l’ouverture, le 16 janvier, la couverture de l’American Express commence à partir de 16h30 et se poursuit jusqu’à la soirée.

