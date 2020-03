Le pro skater remaster de Tony Hawk serait en développement actif

Où diable sont passés tous les jeux de skate cette génération?

De la vénérable série Skate d’EA avec leur version plus authentique du genre, à la bien-aimée d’Activision Tony Hawk’s Pro Skater franchise avec leur gameplay d’arcade pick-up-and-play, il y a clairement eu une pénurie d’expériences surfin trottoir sur la récolte actuelle de consoles. Mais ne vous inquiétez pas, car selon une rumeur récente, il semble que le Pro Skater de Tony Hawk pourrait bien recevoir le traitement de remasterisation de l’ol après tout.

Le dernier rapport est fourni par un initié de l’industrie, The Gaming Revolution – un éminent leaker Call Of Duty – et ses dernières informations affirment qu’un remasterisateur Pro Skater de Tony Hawk est en développement actif en ce moment.

Quelques jeux Activision en préparation: Tony Hawk Proskater Remastered, Call of Duty 2020 (nom de code PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered, un jeu F2P COD de SHGames (2021 ETA), un jeu PvP Crash, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered

– TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo2) 12 mars 2020

Comme vous le savez probablement déjà, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un éventuel remake / remaster de Tony Hawk. Nous avons signalé il y a quelques mois que des remakes 1 et 2 de Tony Hawk étaient en cours de préparation, mais au vu des choses, il semble de plus en plus probable que ces grondements non officiels pourraient réellement se concrétiser.

Sorti en 1999 pour OG PlayStation 1, puis porté sur Nintendo 64, Dreamcast et Game Boy Color (!), Le premier titre de Tony Hawk a été un succès commercial monumental pour Activision. Non seulement cela, mais c’était aussi un succès critique, qui a également contribué à populariser le sport de rue parmi les masses de joueurs, tout en engendrant huit suites annualisées pour démarrer. La dernière entrée de la franchise était Tony Hawk’s Pro Skater 5 de 2015 sur PlayStation 3 et Xbox 360, qui a été très mal reçue par les critiques et, par conséquent, vendue comme de la barbe à papa au goût de mort. Espérons que ce dernier remaster ramènera les jours de gloire d’antan pour la franchise emblématique de skateboard.

Mais que pensez-vous de cette nouvelle information? Seriez-vous prêt pour un Tony Hawk’s Pro Skater remasteriser sur du matériel moderne? Ou souhaitez-vous simplement qu’Activision développe un tout nouveau titre de skateboard? Pop le pousse dans les commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.