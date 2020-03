Le problème avec le nouveau venu de Maggie Cole, Jamie Talbot, incarne Tommy Jarvis – HITC

The Trouble with Maggie Cole met en lumière le nouveau venu talentueux Jamie Talbot.

Ces jours-ci, il y a tellement de super télévision à écouter qu’il devient de plus en plus difficile de voir toutes les meilleures recommandations.

Cependant, certains titres sont tout simplement essentiels.

En 2020, nous avons déjà vu quelques émissions qui peuvent être décrites comme telles, et bien sûr, ITV a livré au public les produits avec des goûts comme White House Farm et au-delà.

Maintenant, nous avons été invités à participer à six épisodes de la série de comédie dramatique de Mark Brotherhood, The Trouble with Maggie Cole, avec le seul et unique Dawn French dans le rôle principal.

Son personnage est un membre respecté d’une communauté très unie. Cependant, lorsqu’un journaliste vient frapper et qu’elle en dit peut-être plus que ce qu’elle devrait sur les habitants du village lors d’une interview, elle se retrouve bientôt à répondre de ses observations et remarques.

Jetant un regard ludique sur les répercussions des ragots et sur la façon dont ils affectent nos relations, cette série intrigante met également en vedette Mark Heap (Friday Night Dinner), Julie Hesmondhalgh (Broadchurch), Vicki Pepperdine (The Windsors) et Patrick Robinson (Casualty). .

Le problème avec Maggie Cole: Jamie Talbot

La série met également en vedette le nouveau venu Jamie Talbot, qui apparaît dès l’épisode 1.

Les talents de l’enfant de 9 ans sont merveilleusement présentés, avec lui décrochant le personnage de Tommy Jarvis qui fréquente l’école primaire de Thurlbury.

Selon le Plymouth Herald, il est élève à la Old Priory Junior Academy et il a également été casté avec vingt-cinq autres personnes qui fréquentent la PlymkidsTheatre Company.

Les autres élèves de la distribution incluent Gracie Giles (elle joue Emma) et Suri Tang (Hayley).

Nous sommes sûrs que son charme mènera à plus de rôles sur toute la ligne!

Jo McCarthy, de Plymkids, discute du problème avec Maggie Cole

Selon le Plymouth Herald, Jamie – avec sa maman Kate et Jo McCarthy de Plymkids – a été invité à assister à une projection privée des trois premiers épisodes à Londres.

Le casting était également présent lors de l’événement et Jo a parlé de son expérience: “C’était tellement bon, et les zones locales où le tournage s’est déroulé sont magnifiques.”

Parlant de voir les enfants dans l’émission, elle a ajouté: «C’était incroyable de regarder les élèves et de les voir sur un écran aux côtés de tant d’acteurs incroyables… Jamie apparaît dans les premières minutes de l’épisode un; il a un bon timing de comédie et est hystérique. “

Nous imaginons que cela a été si excitant de voir le spectacle prendre vie, avec Jo pesant aussi: «Toute l’expérience a été incroyable, depuis les premiers appels, les auditions, le tournage, et maintenant toute la publicité qui accompagne une émission de télévision de ce calibre . Jamie et Gracie ont même leurs noms imprimés dans la liste des acteurs du Radio Times cette semaine. »

