Le procès de Johnny Depp contre un journal reporté pour Covid-19

Samedi 21 mars 2020, p. 8

Londres Le procès en diffamation de l’acteur Johnny Depp contre le journal à sensation britannique The Sun, qui devait commencer à Londres la semaine prochaine, a été ajourné en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a annoncé vendredi la justice.

L’acteur des Pirates des Caraïbes accuse le journal et son propriétaire, News Group Newspapers, d’avoir publié un article en avril 2018 qu’il a présenté comme un fait avéré qu’il avait frappé son ex-femme, l’actrice Amber Heard.

Le processus devait commencer lundi et durer environ 10 jours, mais le juge a déclaré hier qu’il avait conclu qu’il devait être reporté en raison de la pandémie.

Deux des avocats de Depp ont déjà dû se limiter à Covid-19 et personne ne peut prédire si d’autres personnes impliquées dans cette affaire, et je ne m’exclus pas, seront infectées ou devront s’isoler parce qu’elles ont été en contact avec quelqu’un qui a ou peut avoir le virus, a expliqué le magistrat.

Les restrictions de voyage ont également contribué, entre le Royaume-Uni et la France, où Depp est actuellement situé, et les États-Unis, où Heard vit.

Le couple a divorcé en 2016, un peu plus d’un an après leur mariage. Heard, 33 ans, a ensuite évoqué des années de violence physique et psychologique, ce que Depp nie.

La star de 56 ans a comparu par surprise devant le tribunal de Londres le 26 février pour une audience préliminaire.

