Le prochain crossover Arrowverse est déjà en préparation

“Crise sur des terres infinies»A pris fin cette semaine, mettant fin à ce qui est de loin le crossover le plus ambitieux qu’Arrowverse ait jamais tenté. Honnêtement, c’est probablement le croisement de télévision le plus ambitieux de tous les temps. Vous penseriez alors que les producteurs avaient gagné du temps pour ne pas penser aux pressions de la réalisation de ces événements en plusieurs parties pendant un certain temps. Ce n’est pas le cas, cependant, car il y a déjà eu des discussions sur ce que sera le grand crossover la saison prochaine.

L’EP Marc Guggenheim a révélé à TV Line qu’il avait des idées très rudimentaires sur où les choses pourraient aller la prochaine fois que les héros de Earth-Prime se réuniraient. Une partie du processus de planification du prochain croisement, a-t-il expliqué, consiste à regarder ce qu’ils ont appris en faisant le précédent.

«Je dirais que j’ai des« idées d’idées »et j’ai en quelque sorte présenté à Mark Pedowitz et à Greg Berlanti ce que, s’il était laissé à moi-même, je voudrais que nous le fassions. Il y a une rubrique qui est à moitié en place… et Mark et Greg ont tous deux signé, et à mesure que nous avancerons, les choses deviendront de plus en plus spécifiques. L’autre jour, j’envoyais un e-mail à Mark, que nous devions tous entrer dans une pièce ensemble pour en parler. Nous faisons généralement un post mortem sur ce qui s’est bien passé, ce qui a mal tourné, qu’avons-nous appris… Nous apprenons toujours quelque chose. »

Ne vous attendez pas à une autre extravagance multiversale massive, cependant, car Guggenheim a clairement indiqué que l’ampleur du crossover de la saison prochaine sera réduite de “Crisis”. »D’où ces croisements Arrowverse ont commencé.

“Écoutez, je déteste les comparaisons avec [Avengers:] Fin du jeu, car ce n’est tout simplement pas juste – nous travaillons avec le budget de restauration d’Endgame – mais Marvel n’a pas suivi Fin du jeu avec Fin du jeu 2. Je pense que vous devez vous préparer à un événement de ce type. La seule chose sur laquelle nous sommes tous d’accord – les acteurs, les dirigeants de l’équipe, c’est comme ça – est que nous n’allons pas devenir aussi gros l’année prochaine. En fait, Mark [Pedowitz] et je parlais de “revenir aux racines” de nos croisements, et je laisse le soin aux gens d’interpréter ce que cela signifie. “

Alors, que pouvait bien signifier Guggenheim? Eh bien, «Crisis» est le quatrième crossover à être composé d’au moins quatre émissions – à la suite de «Invasion» de 2016, «Crisis on Earth-X» de 2017 et «Elseworlds» de 2018. Ou sont les véritables racines des crossovers ceux les deux premières fois où c’était juste Arrow et The Flash? Pourrions-nous être pour un tas de croisements plus petits? Il y aura probablement sept spectacles en cours au cours de la saison 2020/21 – Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Superman & Lois et Green Arrow et les Canaries – et il serait assez disgracieux d’étirer un crossover sur l’ensemble de ceux.

