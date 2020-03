Le prochain DLC ‘Borderlands 3’ reçoit une nouvelle vidéo de gameplay

2K Games et Gearbox Software ont publié une nouvelle vidéo de gameplay montrant les 12 premières minutes de Borderlands 3Le prochain DLC «Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock», qui sortira sur consoles et PC le 26 mars. Comme mentionné lors de l’annonce du DLC, vous affronterez des adeptes de Lovecraft et le monstre qu’ils adorent sur la planète de glace Xylourgos.

Borderlands 3 est maintenant disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store.