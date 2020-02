Le prochain film de Kevin Hart est une comédie d’action de Broad City Alums – / Film

Kevin Hart a trouvé sa prochaine comédie. La star de Jumanji: The Next Level est attachée à la star dans une comédie d’action encore sans titre des anciens de Broad City Lucia Aniello et Paul W. Downs. Le film est développé par Universal Pictures, avec Aniello et Downs pour dessiner le script ainsi que les produits exécutifs.

Variety rapporte que Kevin Hart est attaché à la star d’une comédie d’action sans titre sous Universal Pictures. Le film est basé sur une idée originale de Lucia Aniello et Paul W. Downs de Broad City, tandis que Malcolm D. Lee est à bord pour diriger. Le film réunira Hart avec Lee, qui a dirigé la star de la Night School de 2018. Hart produit également le film via sa bannière Hartbeat Productions, aux côtés de Lee via Blacmaled Productions, et Will Packer et James Lopez via Will Packer Productions.

L’ensemble du projet est une série de retrouvailles pour Hart, qui a également travaillé avec Packer sur le hit Ride Along et la série télévisée Think Like a Man de 2014.

Mis à part les personnes impliquées, il n’y a pas d’autres détails sur ce film, ce qui rend un peu difficile de s’énerver. Une comédie Hart n’est pas toujours un succès, bien que les films soient généralement des succès commerciaux basés sur le fort tirage au sort de la star auprès du public noir. Ce qui est intéressant ici, c’est l’implication d’Aniello et Downs, qui a produit Broad City, avec Aniello réalisant et écrivant des épisodes du hit Comedy Central, et Downs écrivant et co-mettant en vedette dans la série. La plupart des projets de n’importe quel ancien de Broad City sont une source d’excitation et pourraient injecter une nouvelle comédie dans la formule sur laquelle Hart a tendance à se rabattre.

Et bien que l’école de nuit n’ait pas été un succès critique majeur, bien que le film de 2018 ait fini par être la comédie nationale la plus rentable cette année-là, Lee a toujours la bonne volonté derrière Girls Trip derrière lui – le film de 2017 est devenu un phénomène de comédie mineur et a lancé Tiffany Haddish à la célébrité. Peut-être que la deuxième fois est un charme pour lui et l’équipe de Hart.

