Le prochain jeu d’horreur de Hideo Kojima sera exclusif

Tout semble indiquer que Sony Interactive Entertainment est prêt à acheter Kojima Productions et son premier projet en studio sera un jeu d’horreur exclusif pour PS5, un genre qui, comme nous le savons tous, Hideo Kojima domine parfaitement.

Pour l’instant, nous ne savons pas quand l’accord entre Sony Kojima sera annoncé, ni quand ce jeu d’horreur sera révélé, mais si nous tenons compte des nouvelles du vétéran HipHopGamer, la fusion a probablement lieu en premier.

HipHopGamer note également que le moteur Decima de la PS5 est complètement fou et si nous l’avons déjà vu dans des jeux comme Horizon Zero Dawn et Death Stranding, il est très probable que nous le verrons en pleine puissance dans le prochain jeu de Hideo Kojima.

Bien que l’acquisition par Sony de Kojima Productions soit logique, il n’y a pas eu beaucoup d’autres rumeurs ou rapports substantiels suggérant qu’un accord est en cours d’élaboration, nous devons donc prendre tout cela calmement. Mais ce qui est certain, c’est que Kojima pense à un jeu terrifiant ou qu’il l’a montré dans un message qu’il a posté via Twitter où l’on peut lire: «Quant au jeu d’horreur le plus terrifiant, je vais regarder les films d’horreur pour réveiller la terreur dans mon âme. THE EYE est le film d’horreur thaï que je loue quand je fais du PT mais j’avais trop peur de finir de le regarder. La boite fait peur, donc je viens de louer le disque. Puis-je finir de la voir?

Ce qui est vrai, c’est que Hideo Kojima a dit qu’en plus d’un nouveau jeu d’horreur, il songe à faire un manga, un anime et même un film.

.