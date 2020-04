“Le prochain problème économique n’a pas été dimensionné”: Entrepreneurs

Mexico.- Les membres du Business Coordinating Council (CCE) ont rencontré plus d’un millier d’organisations de divers secteurs productifs et sociaux pour chercher des alternatives pour rejoindre et affronter Covid-19.

Lors d’une réunion virtuelle, les stratégies nécessaires ont été analysées pour consolider une stratégie permettant de préserver les emplois et les revenus des familles.

“Il y a un problème, car la dimension du problème n’est pas comprise du point de vue économique et l’impact qu’il va avoir sur chacune des entreprises”, a déclaré Carlos Salazar Lomelín, président du CCE.

Compte tenu de cela, Salazar Lomelín a proposé un Conseil économique permanent pour agir en coordination entre le gouvernement, les travailleurs du secteur privé et le secteur social.

«Nous avons la capacité d’adopter un MPME. Par exemple, nous essayons de leur acheter des choses à l’avance, de les soutenir et nous recommandons de ne pas pénaliser tout contrat qui ne peut pas être respecté, car pendant ces 90 jours, nous serons au chômage “, a déclaré Salazar Lomelín.

La mise en œuvre du plan à 90 jours garantira la stabilité économique, sociale et politique nécessaire, un bon plan d’infrastructures pour l’ensemble du pays, des exportations diversifiées et moins concentrées, une situation budgétaire solide, car il sera possible de revenir à un niveau d’endettement de l’ordre de 45 ou 50% du PIB.

La stratégie de réactivation économique promeut également un programme d’infrastructures avec des fonds publics et privés.

Utilisez le reste du crédit pour affecter à chaque État un grand projet d’infrastructure, ainsi que pour préparer un programme agressif d’exportations vers les États-Unis, en remplaçant les importations chinoises vers ce pays et, enfin, une dépréciation accélérée pour récompenser les nouveaux investissements.

Les résultats de l’application de cette stratégie entraîneraient une croissance du PIB de -2,5% et peut-être jusqu’à 0%; Inflation de 3% à 5%: taux de change de 21 à 22 pesos; Dette / PIB autour de 50%; chômage 300 000 à 400 000.

Enfin, il prévient que si le plan proposé par le secteur des entreprises n’était pas mis en œuvre, les résultats seraient très différents: croissance du PIB de -7 à -10%; inflation 6% – 10%; Taux de change à 25 pesos; Dette / PIB environ 50% (taux de change plus élevé, déficit plus élevé et PIB plus faible); Chômage 800 000 à 1 million.

