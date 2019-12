Le prochain Samsung pliable aurait un écran en verre

Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'essayer le Samsung Galaxy Fold et la vérité est que je m'attendais à une expérience beaucoup plus impressionnante, de toute façon, le téléphone a sa propre chose et il vaudrait la peine d'acheter si c'est ce que vous recherchez. L'entreprise veut franchir une nouvelle étape dans ce nouveau type d'appareils et une nouvelle rumeur note que l'écran du prochain smartphone pliable de l'entreprise pourrait être en verre.

Nous vous recommandons également: Recherche: Samsung pourrait présenter son premier téléphone à batterie au graphène l'année prochaine

Selon le filtre du téléphone Ice Universe, Samsung a créé un couvercle en verre ultra-fin pour son prochain téléphone pliable, pointant vers un écran plus plat avec moins de rides comme preuve. Sans aucun doute, c'est une idée folle, mais pas impossible, puisque Samsung a demandé une série de marques autour de ce qu'il appelle «Samsung Ultra Thin Glass».

Il peut être confirmé que le Galaxy Fold2 qui a fui il y a peu utilisera pour la première fois au monde un couvercle en verre ultra-mince, remplaçant les matières plastiques. L'écran semble plus plat et présente moins de rides. En fait, c'est le bon matériau de couverture pour les téléphones pliables. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

– Univers de glace (@UniverseIce) 24 décembre 2019

De plus, Ice Universe est connu pour révéler de telles formes de manière appropriée. Cependant, l'image ci-dessus ne peut pas vraiment être considérée comme une "preuve" de quoi que ce soit, ce n'est peut-être même pas un appareil Samsung.

Quoi qu'il en soit, la société a fait des déclarations audacieuses sur ses aspirations en matière de technologie de pliage, donc si un écran en verre n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, cela pourrait être un jour.

. (tagsToTranslate) Samsung (t) Galaxy (t) Fold (t) Samsung Galaxy Folding (t) Samsung Galaxy Fold (t) Écran en verre