Le producteur Andrew Watt dévoile le diagnostic du coronavirus

Andrew Watt parle de son expérience avec les coronavirus et du processus minutieux de se faire tester.

Le producteur de 29 ans à l’origine de succès pour Post Malone («Take What You Want»), Justin Bieber («Let Me Love You») et Camila Cabello («Havana»), dont le nom professionnel est WATT, ont été testés positifs pour le virus COVID-19. Menant sur Instagram mardi, il a révélé qu’il avait commencé à ressentir des symptômes il y a 12 jours, notamment de la fièvre et des douleurs.

«J’ai commencé à avoir l’impression d’être heurté par un bus. Je ne pouvais pas sortir de mon lit pendant des jours où j’ai commencé à faire de la fièvre », a déclaré Watt.

Il a appelé un médecin qui lui a diagnostiqué la grippe et lui a dit qu’il n’était pas possible qu’il ait un coronavirus puisqu’il ne se rendait qu’au studio et rentrait chez lui. Il s’est mis en quarantaine et prenait du Tylenol et du Tamiflu pour combattre la fièvre, mais les frissons, les sueurs et la fièvre persistaient. Il a finalement développé une toux sèche et est devenu délirant avant d’être transporté aux urgences. Il a demandé un test COVID-19, mais a été refusé en raison de la réglementation fédérale.

Après avoir plaidé pour une évaluation, il a reçu une radiographie pulmonaire et lui a dit qu’il souffrait d’une pneumonie virale. Lundi après-midi. il a été examiné par un médecin privé et les résultats sont revenus positifs pour COVID-19.

Son état s’améliore maintenant. Sa fièvre a diminué et son appétit est quelque peu revenu, mais il a toujours des problèmes respiratoires et utilise une machine à oxygène.

Watt a partagé son histoire comme un récit édifiant pour empêcher le virus de se propager. Il a souligné la gravité de la maladie infectieuse et a dit aux autres de suivre les procédures de sécurité et de rester à l’intérieur et de se désinfecter.

“Je suis un jeune homme en bonne santé et je vais m’en sortir quoi qu’il arrive”, écrit-il. “Mais … il y a tellement de gens dans ma vie et dans le monde qui ne pourraient peut-être pas passer à travers cela en raison de leur âge et / ou d’un système immunitaire compromis … c’est pourquoi j’écris ce post.”

Il a poursuivi: «Je ne saurais trop insister sur ce point… Ce n’est pas une blague. Restez à l’intérieur, restez aseptisé. S’il vous plaît arrêtez tout et prenez soin de vous et des gens que vous aimez autour de vous, jusqu’à ce que nous traversions tout cela. Avoir la mentalité «je suis jeune, cela ne peut pas m’affecter» est tout simplement stupide et si dangereux pour tout le monde autour de vous. »

Lisez son message en entier ci-dessous.