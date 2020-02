Le producteur d’activités paranormales propose une mise à jour sur la suite à venir

Depuis qu’il a été annoncé qu’un autre Activité paranormale était en préparation, beaucoup se sont demandé quand le prochain chapitre de la franchise effrayante terrifierait à nouveau le public. Il y a eu peu de nouvelles sur le développement du film à venir, mais l’un des producteurs a maintenant proposé une mise à jour. Malheureusement, ce n’est pas terriblement positif.

Aimez-les ou méprisez-les, la franchise Paranormal Activity a été l’une des plus réussies dans tout le genre de l’horreur. Le premier film en 2007 n’a coûté que 15 000 $ et a rapporté 194 millions de dollars. Au total, les six films ont rapporté un effort combiné de 890 millions de dollars, ce qui est supérieur à Halloween, Predator, Scream et Final Destination. Tous n’ont pas été bien accueillis et la propriété a commencé à ressentir de la fatigue avec ses dernières entrées. Donc, s’ils prévoient de le ramener, il semble que le temps s’est écoulé et les fans pourraient très bien se placer derrière un autre chapitre effrayant.

L’été dernier, il a été annoncé qu’un nouveau film de frayeur était en cours, puis en novembre, une date de sortie a été révélée. Mais depuis lors, il n’y a pas eu d’activité sur la série de films paranormaux. Lors d’une interview avec Bloody Disgusting pour promouvoir le redémarrage de The Invisible Man avec Elisabeth Moss, le producteur de Blumhouse Jason Blum a donné cette mise à jour:

“La réponse est, je ne sais pas. Je suppose que nous sommes sur le point de le découvrir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C’est quelque chose dont nous parlons, mais je ne sais pas ce que ça va finir par être … Nous écrivons le traitement. C’est ça.”

Le film en est encore à ses débuts, bien sûr, et comme ils ne sont qu’au stade de traitement de la pré-production, il y a de fortes chances que le tournage ne se fasse pas de si tôt. Mais étant donné la rapidité avec laquelle ces films peuvent être assemblés, cela ne devrait pas être un gros problème.

En tout cas, le septième Activité paranormale le film devrait arriver le 19 mars 2021. Jusque-là, les fans peuvent profiter d’autres titres de Blumhouse comme Fantasy Island, qui est maintenant en salles et The Invisible Man, qui sortira en salles vendredi.

Source: Dégoûtant sanglant