Le producteur de Deadpool quitte la franchise alors que Kevin Feige prend le contrôle

Nous savons qu'une annonce officielle arrive depuis un certain temps maintenant, mais aujourd'hui, les fans de Deadpool ont eu la nouvelle qu'ils attendaient quand Ryan Reynolds a confirmé que la troisième aventure solo de Merc with a Mouth était activement en développement sous les studios Marvel. bannière. La star / producteur / co-scénariste / force motrice de toute la franchise a eu des réunions avec Marvel depuis un certain temps, mais la déclaration de Reynolds aujourd'hui est la première nouvelle concrète du bal roulant sur l'inévitable Deadpool 3 et confirme le scoop du WGTC en octobre, lorsque nous vous avons dit que le projet était en cours de développement.

De toute évidence, en tant qu'architecte de tout l'univers cinématographique Marvel, Kevin Feige produira le film comme il le fait avec toutes les sorties du studio, bien qu'il soit logique que Reynolds soit toujours fortement impliqué dans les coulisses, ainsi que prendre la facturation supérieure dans le troisième versement.

Cependant, avec Deadpool maintenant partie du MCU après l'acquisition de Fox par Disney, il devait y avoir un remaniement créatif et maintenant il a été révélé qu'Emma Watts, ancienne présidente de la production de Fox, qui était fortement impliquée dans les deux films Deadpool, n'est pas une partie plus longue de la franchise maintenant que Feige et son équipe Marvel Studios ont pris le contrôle de la propriété.

Les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick seront probablement de retour sur les tâches de script pour Deadpool 3, après avoir déjà confirmé qu'ils attendaient le feu vert de Feige pour commencer à travailler sur le scénario, qui devrait conserver la cote R nature des deux premiers versements.

Jusqu'à présent, les aventures sur grand écran de Wade Wilson ont rapporté plus de 1,5 milliard de dollars au box-office, ce qui en fait une autre vache à lait garantie pour ce qui est déjà la série de films la plus lucrative de l'histoire, mais si Marvel décide de garder la quatrième rupture de mur, nature grossière du personnage, puis Deadpool 3 ne ressemble à rien d'autre que le studio a déjà publié.