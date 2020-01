Le producteur de James Bond dit que 007 peut être non blanc, mais doit être masculin

Après 14 ans, le mandat record de Daniel Craig en tant que James Bond prend fin en avril avec Pas le temps de mourir. Et avec l’acteur à sa sortie, la spéculation est à un niveau record sur qui sera trouvé pour le remplacer. Ces dernières années, les discussions sur l’opportunité de refondre 007 en tant que personne de couleur sont devenues beaucoup plus courantes, tout comme l’idée que Bond pourrait même être repensé en tant que femme. Maintenant, un mot officiel a finalement été donné sur ces deux options.

Variety a partagé une nouvelle interview avec les producteurs EON Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. La paire est en charge de la franchise depuis des décennies et connaît donc le personnage mieux que quiconque. En tant que tels, ils ont des idées fortes sur qui est Bond et qui il n’est pas. Et, selon Broccoli, leur vision du héros signifie qu’il n’a pas à être blanc, mais il doit être masculin.

«Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il est un homme. Je crois que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressé à prendre un personnage masculin et à faire jouer une femme. Je pense que les femmes sont bien plus intéressantes que ça. »

Bien qu’il y ait eu un appel croissant pour que Bond soit inversé selon le sexe, d’autres personnes ont fait valoir qu’il serait bien mieux de créer de nouveaux personnages féminins pour égaler Bond. La propre épouse de Craig, Rachel Weisz, est en fait une de ces personnes. Donc, les commentaires de Broccoli ici seront probablement soutenus par beaucoup, surtout si elle tient sa promesse de créer ces nouveaux rôles féminins de premier plan.

Pas le temps de mourir devrait en fournir au moins un. Il a été largement répandu que Nomi de Lashana Lynch est un autre agent 00 – peut-être même le nouveau 007. We Got This Covered a rapporté que Nomi pourrait également obtenir son propre film dérivé à l’avenir. Quant à l’avenir de Bond, Broccoli pourrait suggérer ici qu’il y a de fortes chances qu’un acteur de couleur remplace Craig. Mais continuez la spéculation pour le moment, car nous ne découvrirons probablement pas l’identité de Bond no. 7 depuis longtemps encore.