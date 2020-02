Le producteur de Picard explique le nouveau surnom de Jean-Luc

L’une des parties les plus agréables de Star Trek: Picard a été la tension entre Picard et Raffi Musiker, son ancien premier officier et membre réticent du nouvel équipage qu’il met en place pour la série. Nous avons récemment examiné comment la relation entre Picard et Raffi inclut son surnom de “ JL ”, quelque chose qui suscite apparemment un débat parmi les fans de Star Trek, et le producteur Michael Chabon est maintenant intervenu pour faire la lumière sur le surnom, et ce qu’il nous dit Caractère de Picard et histoire récente.

Lorsqu’on lui a demandé si le surnom était insubordonné d’un officier inférieur, Chabon avait ceci à dire:

“Vrai. Mais ce n’est pas le Picard que nous connaissions. Et le travail difficile, ingrat et désespéré d’aide aux réfugiés que lui et Raffi ont fait ensemble les a plongés dans une étrange intimité (non sexuelle), sur ces mondes de colonies abandonnés où ils seraient souvent les seuls officiers de Starfleet, le seul humain autour. Une intimité qui a fait que les anciennes cérémonies et formalités semblent moins pertinentes, pour un temps. »

Nous avons reçu un meilleur aperçu de ce travail de réfugiés dans l’épisode 4, par lequel Picard essaie d’ajouter de la stabilité à une colonie romulienne sauvée de la destruction de leur planète. Chabon poursuit en disant, cependant, que le surnom a probablement pris un certain temps à Picard pour s’y habituer, en disant:

«La première fois qu’elle l’a appelé JL, il a probablement pensé à la réprimander. Mais quelque chose – la bienveillance de la connexion, dans un avant-poste solitaire – l’incline juste à le laisser aller. Aussi, parce que Raffi. “

Comme nous en avons discuté lors de l’examen des origines du surnom, Raffi utilise ‘JL’ dans la série Star Trek: Picard – Countdown prequel, qui se déroule quatorze ans avant les événements de la série. Dans cette série, Picard a quitté l’Enterprise pour mener une mission de sauvetage à bord de l’USS Verity, avec Raffi comme premier officier. À l’époque de Picard, nous savons que la relation de Jean-Luc avec Raffi s’est tendue, principalement en raison de sa réaction aux échecs de l’évacuation romulienne et de l’attaque synthétique sur Mars.

Nous avons certainement été impressionnés par Star Trek: Picard jusqu’à présent, à la fois pour sa volonté de prendre la franchise dans des zones plus sombres, et pour son approche réfléchie de suivre le personnage de Patrick Stewart alors qu’il traite de la culpabilité de ses erreurs et de leurs conséquences. De nouveaux épisodes de la série arrivent le jeudi sur CBS All Access, avec le cinquième épisode à venir cette semaine pour marquer la moitié de la saison. Et avec une deuxième saison déjà confirmée, nous nous attendons à en apprendre beaucoup plus sur la relation entre Picard et Raffi à mesure que la série progresse.