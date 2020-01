Le producteur de World War Z espère toujours faire une suite

La guerre mondiale de 2013 contre Brad Pitt était le film de zombies le plus rentable de tous les temps, un fait que je n’étais pas au courant 30 secondes avant d’écrire cette phrase. Romping home avec un montant brut de 540 millions de dollars à portée de main, on pourrait supposer qu’une suite était en peu de temps. Mais il s’avère que ce n’est pas exactement.

Directeur après directeur a signé pour World War Z 2, seulement pour diverses couleurs d’arrangements contradictoires pour les voir sauter de navire. Paramount a finalement débranché le film en février de l’année dernière, le laissant fermement dans l’enfer du développement. Et si vous pensez que cela laisse les choses sans espoir pour une autre série d’actions de zombies alimentées par Brad, vous avez généralement raison. Mais il y a une lueur d’espoir.

Le producteur de World War Z, Jeremy Kleiner, a participé à une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, et le sujet d’une suite a été soulevé. Plus précisément, on a demandé à Kleiner et à son confrère producteur Dede Garner si Z 2 arriverait un jour, le premier répondant:

Un jour. Nous aimons le livre de Max Brooks. Nous en adorons l’univers. Il ne semble pas que la guerre mondiale soit terminée et terminée.

Pas tout à fait mort, ni tout à fait vivant – des morts-vivants, si vous voulez. Peut-être y a-t-il suffisamment d’énergie pour la réanimer. C’est toutes mes blagues zombies épuisées, inutile de fouetter un cadavre mort. Ce qui, maintenant j’y pense, pourrait être la première tautologie produite par We Got This Covered. Ou du moins le premier délibéré. Où étais-je?

Des suites de morts-vivants, oui, ça ira. Si World War Z 2 ne parvient jamais aux écrans, Dieu sait à quoi cela ressemblera. Mes paris seraient sur une suite, comme l’a dit Kleiner, un jour. Mais ce jour n’arrivera pas avant un certain temps. Brad Pitt reviendrait-il dans la star? Marc Foster reviendrait-il à diriger? Le gouvernement chinois lèvera-t-il son interdiction d’encourager les films de zombies (c’est une chose réelle)? La réponse à toutes ces hypothèses est, comme mes pièces semblent toujours se terminer, complètement inconnue. Rendez-vous en 2033 pour Z2: Boogaloo électrique.

Source: The Hollywood Reporter