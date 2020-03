Le producteur d’Invisible Man Jason Blum veut faire un redémarrage de Frankenstein

Le producteur d’Invisible Man, Jason Blum, a exprimé son intérêt pour un redémarrage de Frankenstein.

Cela peut sembler il y a une vie, mais il y a moins de trois ans, Universal Pictures se préparait à faire son propre univers cinématographique avec ses monstres de cinéma classiques qui faisaient fureur dans les années 1930-1940. Ce nouvel exercice de branding surnommé l’Univers sombre, cependant, a été écourté très tôt grâce au film sur l’échec critique et financier de 2017, The Mummy avec Tom Cruise. Peu de temps après le redémarrage proposé de The Invisible Man a été remis au méga producteur d’horreur Jason Blum et à son studio de production, Blumhouse Productions, qui a créé le film qui impressionne actuellement le public et les critiques du monde entier.

The Invisible Man a gagné bien plus de 28 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture contre un budget de 7 millions de dollars, ce qui en fait le dernier film produit par Jason Blum à gagner beaucoup en gardant les choses petites. Le film a également été un succès critique et détient actuellement un taux d’approbation de 91% sur Rotton Tomatoes. Maintenant, cependant, Jason Blum peut avoir l’intention de donner un traitement similaire à Frankenstein

Lors d’une récente interview avec le podcast The Evolution of Horror, le sujet d’un redémarrage de Frankenstein a été évoqué avec Jason Blum. Il a révélé qu’il avait des cinéastes de son entreprise qui essayaient de savoir quoi faire avec Frankenstein et qu’il aimerait s’y attaquer:

“J’adorerais faire Frankenstein. J’ai chargé nos cinéastes d’essayer de comprendre Frankenstein. Encore une fois, je ne sais pas si quelqu’un d’autre le fait, je n’en sais rien, mais j’aimerais essayer et j’attends la bonne idée. The Invisible Man, je suis d’accord, les meilleures idées ressemblent à: “ Mon Dieu, c’est si évident, pourquoi cela ne s’est-il pas produit avant? ” Si nous pouvions trouver quelque chose d’aussi bon pour Frankenstein, j’adorerais essayer. “

Voici le synopsis officiel de The Invisible Man:

Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser.

“La gagnante des Emmy Elisabeth Moss (Nous,” The Handmaid’s Tale “de Hulu) joue dans un conte obsessionnel moderne et terrifiant inspiré du personnage classique de monstre d’Universal.

«Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur ami d’enfance (Aldis Hodge) et son adolescent fille (Storm Reid).

“Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Écrit et réalisé par Leigh Whannell, The Invisible Man met en vedette Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen. Leigh Whannell coproduira également le film aux côtés de Jason Blum, qui produit le redémarrage sous sa bannière Blumhouse Productions.

The Invisible Man joue maintenant partout.

