Le professeur Uruapan se suicide et blâme AMLO pour cette décision

Morelia.- Héctor Manuel Ceballos Garibay, écrivain et professeur à l’Université polytechnique d’Uruapan, Michoacán, s’est suicidé lundi dans un verger d’avocats, après avoir diffusé une lettre posthume à des amis et à sa famille accusant sa décision du président Andrés Manuel López Obrador.

Le bureau du procureur général du Michoacán a confirmé la mort du docteur en sociologie de 62 ans et a ouvert un dossier d’enquête pour analyser le suicide présumé.

Selon le FGE, l’écrivain uruguayen s’était suicidé en frappant une balle dans la tête avec un pistolet de calibre .22 dans un verger d’avocat situé sur les rives de l’autoroute Uruapan-Paracho.

Sur les lieux, des experts judiciaires ont localisé l’arme, un

capuchon de percussion et au moins deux feuilles de papier bond, comme des lettres

posthume.

Le professeur avait diffusé un texte parmi sa famille et ses amis via le réseau social WhatsApp, dans lequel il accusait le président López Obrador de sa décision.

“Par cette lettre, je tiens AMLO, le pire président que ce pays ait eu, responsable de mon suicide. En raison de sa politique rétrograde et de son délire de grandeur (il vit dans une autre réalité: ses propres fantasmes), ce pays est entré dans une débâcle sociale et économique, comme en témoignent les données solides de l’année dernière. Si nous avions eu un vrai leader, avec des politiques de confiance en investissement et en productivité, nous aurions été dans de meilleures conditions de force pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus dans le monde », lit un extrait du document.

