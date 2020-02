Le professeur X de James McAvoy était presque dans «The New Mutants»

Le réalisateur de New Mutants Josh Boone a révélé que le professeur X de James McAvoy était presque dans le film.

Après des retards considérables, des rumeurs de reprises et un remaniement en studio, The New Mutants de Josh Boone arrive en salles en avril, deux ans après sa date de sortie initiale. Maintenant que Disney est le berger de The New Mutants, ils ont donné à Josh Boone le règne complet dans sa coupe du film, faisant apparemment du film d’horreur le dernier film de la franchise X-Men Fox. À la veille de la sortie du film, ScreenRant a révélé ce qu’ils ont appris lors de la visite du tournage du film, qui a eu lieu en 2017. S’entretenant avec le réalisateur de The New Mutants, ils ont pu découvrir que le film avait été initialement tourné dans les années 1980 X-Men Chronologie de l’Apocalypse, avec le professeur X de James McAvoy prêt à apparaître.

Alors que le film continuait à se développer, il a été décidé qu’il serait préférable que le professeur X de James McAvoy n’apparaisse pas dans le film. La raison du départ du professeur X de James McAvoy était le plus susceptible de différencier les racines d’horreur de The New Mutants des super-héros en équipe vus dans les films X-Men de James McAvoy. Les films X-Men de James McAvoy ont très rarement exploré la brutalité et l’obscurité de la suppression des mutants, il est donc logique que son professeur X n’apparaisse pas dans The New Mutants. En fait, le réalisateur de The New Mutants, Josh Boone, a expliqué à quel point son film était radicalement différent par rapport à Logan de Hugh Jackman, Deadpool de Ryan Reynolds et X-Men de James McAvoy.

“C’est drôle, ils sont tellement enhardis par Deadpool et Logan et qu’ils nous ont vraiment laissé – je ne peux pas croire qu’ils nous laissent faire ce film. S’ils savaient tout ce qu’il y a là-dedans, je me dis toujours: «Savent-ils à quel point ce film est génial?». Il a même expliqué comment les quelques scènes qu’il avait montrées aux gens à l’époque les faisaient pleurer, se posant la question s’ils “allaient faire pleurer les gens?”

D’un point de vue logistique, il est également encourageant de savoir que le professeur X de James McAvoy n’apparaîtra pas dans le film, car les bagages du personnage auraient vraiment embourbé la nouvelle et passionnante prise de The New Mutants. Les films du professeur X de James McAvoy ont certainement commencé fort avec les goûts de X-Men: First Class, mais ils sont lentement devenus la risée du genre super-héros avec le Dark Phoenix récemment sorti. Maintenant que les films X-Men de Fox arrivent à leur fin, il vaut mieux que le professeur X de James McAvoy ne soit pas là pour assister à la fin.

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

