Le «programme d’Ana Rosa» est diffusé sans public pour prévenir le coronavirus

En préparation *

Le coronavirus continue de se propager en Espagne, avec 1500 cas déjà confirmés. Avant l’alerte sanitaire, la suspension des cours a été décrétée, tant dans les collèges que dans les universités, pendant au moins 15 jours à Madrid, Álava et La Rioja. De plus, le télétravail est recommandé dans la mesure du possible. D’un autre côté, LaLiga a confirmé que les matchs de football se joueraient à huis clos au cours des deux prochaines semaines.

Ana Rosa Quintana a diffusé son programme sans public le 10 mars

Le monde de la télévision commence également à en subir les conséquences, en prenant les mesures nécessaires pour éviter la contagion. Par conséquent, plusieurs réseaux ont commencé à enregistrer leurs programmes sans public. «Le programme Ana Rosa» a montré mardi 10 mars son banc aux chaises vides, mais ce n’est pas le seul.

‘El Chiringuito de Jugones’ a adopté la même mesure depuis dimanche 8 mars dernier. “La décision a été que, pendant un certain temps, vous n’êtes pas ici sur le plateau. Cela nous a très mauvais goût, mais nous ne pouvons pas vous faire venir et nous ne pouvons pas nous serrer la main. J’espère que ce sera résolu bientôt et que nous pourrons tous vivre une vie normale sans peur.” pas tant de précautions “, a expliqué Josep Pedrerol dans le programme Mega.

Le programme Ana Rosa sans public car les chaises sont rapprochées et le #Coronavirus peut-il être infecté ????

La pire situation que nous puissions atteindre en Espagne, messieurs de panique ???????????? pic.twitter.com/71ujB0dI9b

– Daniii? (@ danielfs6) 10 mars 2020

.