Le programme Rosie O’Donnell lève 600 000 personnes pour lutter contre le coronavirus | AP

L’industrie du divertissement réagit à la pandémie de coronavirus de différentes manières, le programme spécial de Rosie O’Donnell via le streaming a recueilli une somme importante pour aider la cause.

L’émission spéciale diffusée en direct sur Broadway.com et son YouTube amassé une somme importante, l’argent ira à l’organisation The Actors Fund pour aider les personnes atteintes du nouveau coronavirus.

Son programme du dimanche comprenait Gloria Estefan chantant “Il y a toujours de demain”, Kristin Chenoweth avec “Taylor the Latte Boy”, Gavin Creel avec “You Matter to Me” et Darren Criss avec “Being Alive”.

Cela pourrait vous intéresser Manu Dibango, le saxophoniste de jazz perd la vie à cause du Coronavirus

D’autres moments ont inclus des artistes tels que Neil Patrick Harris faisant de la magie avec leurs enfants, Patti LuPone interprète “A Hundred Years From Today” et Adrienne Warren en direct de sa baignoire chantant “Simply The Best”.

Il convient de mentionner que la plupart des gens se remettent COVID-19, mais il peut provoquer des maladies graves chez les personnes âgées ou avec des maladies préexistantes.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Amazon pense au plus petit

L’application de Amazon Il pense au plus jeune de la famille dans cette quarantaine, c’est pourquoi il a révélé une annonce importante aux parents.

Comme nous le savons bien, les enfants ils sont les plus frustrés qu’ils peuvent ressentir pendant ces jours mais ils ont diverses activités qui captent leur attention, Amazon pensé à eux maintenant mettra du contenu à votre disposition

La plate-forme a annoncé qu’elle offrirait un accès en streaming gratuit à plus de 40 programmes pour enfants, y compris “Pete the Cat” et “If You Give a Mouse a Cookie” ainsi que certaines saisons d’émissions pour enfants de PBS comme “Arthur” et “Daniel Tiger’s Neighborhood”.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Ceux qui sont intéressés peuvent accéder à ces programmes via un compte Amazon valide, même s’il est gratuit. Le contenu sera disponible pour les clients de l’entreprise dans le monde entier.

Ils notent que ces programmes sont généralement vus avec un abonnement à Prime Video.

Vous pouvez également lire Rihanna et Kanye West donnent de grosses sommes pour lutter contre le coronavirus

D’autres contenus tels que “Jesse et Nessy”, “Bug Diaries”, “Costume Quest” et “The Snowy Day” seront également disponibles.

.