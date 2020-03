Le programme se fera à domicile

Le gril de télévision a également été fortement touché par le coronavirus ces derniers jours. Divers programmes ont été suspendus et reportés, comme cela s’est produit avec «OT 2020», «La roulette de la chance» ou «Stick and splinter». D’autres espaces tels que «El hormiguero» et «El intermedio» ont laissé leur heure de diffusion pour la dernière heure informative sur la situation du coronavirus en Espagne, mais il semble que l’on soit de retour.

? Sortie importante du Wyoming depuis la maison (et avec votre chat). # Elintermedio sera de retour bientôt. Nous vous demandons votre patience. pic.twitter.com/j2bBtteHOI

– L’intermédiaire (@El_Intermedio) 17 mars 2020

L’émission présentée par le Grand Wyoming n’a pas été diffusée sur laSexta depuis deux jours pour donner la priorité à l’actualité sur la pandémie et la mise en quarantaine qui en découle actuellement dans ce pays. Cependant, les fans ne devraient pas s’inquiéter, L’hôte de ‘El intermedio’ a envoyé un message à ses abonnés via le compte officiel du programme sur Twitter pour expliquer quand et comment l’espace reviendra.

Dans la vidéo, El Gran Wyoming apparaît assis dans un fauteuil de sa maison tout en caressant son chat et explique les raisons de l’absence du programme: “Bonjour les amis, ‘El intermedio’ a disparu depuis quelques jours en raison de problèmes techniques, car, à partir de maintenant, nous ferons le programme à la maison. Mais nous reviendrons, avec la même force, intensité, qualité », explique l’humoriste.

Réinventer les formats grâce au coronavirus

De nombreux programmes ont été affectés par la situation et certains ont pu réinventer le format pour rester à l’antenne. Quelques espaces Certains espaces fonctionnent sans public, comme dans le cas de ‘Sálvame’ ou ‘Survivientes 2020’, tandis que d’autres commencent à enregistrer depuis leur domicile, comme ils prévoient de le faire dans «El intermedio» et «El hormiguero».

Cette initiative a déjà commencé avec «OT 2020» qui, bien qu’ayant été temporairement suspendu, a été le premier à accueillir un gala de l’Académie, tandis que Roberto Leal a présenté le programme via un appel vidéo. Un exemple à suivre que «El intermedio» peut avoir en raison de la similitude des formats est «la nuit tardive» d’Andreu Buenafuente sur Movistar +. Depuis cette semaine, ‘Late Motiv’ a commencé à être diffusé depuis la maison. Les collaborateurs et les invités du programme se connectent à Internet avec le présentateur, ce qui permet des interviews, des performances et, bien sûr, des blagues.

.