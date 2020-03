Le projet Blue Book est-il renouvelé pour la saison 3? Les fans appellent l’Histoire à renouveler le drame OVNI – HITC

Le projet Blue Book approche de la fin de sa deuxième saison et, naturellement, les fans se demandent si la saison 3 est à l’horizon?

Attendre que l’une de vos émissions de télévision préférées soit renouvelée pour une autre série peut souvent être une expérience stressante.

Cela est d’autant plus vrai lorsque la saison en cours d’une émission de télévision touche à sa fin.

Pour les fans de Project Blue Book, c’est exactement le cas alors que la saison 2 de la série à succès History and SyFy se rapproche de sa conclusion.

La question sur les lèvres de nombreux fans est de savoir si oui ou non le drame OVNI sera renouvelé pour une troisième saison.

Project Blue Book saison 2

La série télévisée s’articule autour du projet Blue Book, une série d’enquêtes secrètes sur d’éventuelles observations d’OVNIS dans les années 1950 et 1960.

La saison 2 de Project Blue Book est arrivée sur History aux États-Unis le 21 janvier et est diffusée chaque semaine depuis qu’au Royaume-Uni, sur la chaîne SyFy, la saison 2 vient tout juste d’arriver le 12 mars.

Maintenant, au moment d’écrire ces lignes, il ne reste plus qu’un épisode dans la deuxième saison aux États-Unis et, naturellement, les fans commencent à tourner leur attention vers un troisième épisode possible.

Y aura-t-il une saison 3?

Non confirmé.

Une troisième saison de Project Blue Book n’a pas encore été confirmée.

Cela a été quelque peu surprenant car la saison 2 a été annoncée après la diffusion de seulement quatre épisodes de la saison 1.

Le visionnement des chiffres n’a pas chuté de façon spectaculaire, il y a donc un léger sentiment de mystère autour de l’avenir de la série.

Du côté positif, cependant, le vrai projet Blue Book a duré de 1952 à 1969, il y a donc près de 20 ans d’histoires à tirer de cette chronologie et à utiliser dans la série.

Les fans en veulent certainement plus!

Les fans qui approchent de la fin de la saison 2 demandent déjà plus d’épisodes et se sont tournés vers les médias sociaux pour faire connaître leurs sentiments.

Un fan sur Twitter a écrit: “@HISTORY TIME POUR ANNONCER LA SAISON 3 DU PROJECT BLUE BOOK”

Un autre a commenté: «Allez @HistoryBlueBook, veuillez déjà renouveler pour la saison 3»

Et enfin, ce fan a ajouté: “Je veux juste une annonce officielle de renouvellement pour la saison 3”

La saison 2 de Project Blue Book se termine le 24 mars aux États-Unis tandis que les téléspectateurs britanniques peuvent se connecter chaque semaine le jeudi soir à 21 h sur SyFy jusqu’à la diffusion de l’épisode final le 14 mai.

Dans d’autres nouvelles, Save Me est-il renouvelé pour la saison 3? Les fans espèrent que le thriller criminel de Sky Atlantic reviendra bientôt!