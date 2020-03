Le propriétaire de Knicks, James Dolan, est positif pour le coronavirus

Le propriétaire de Knicks et président de Madison Square Garden, James Dolan, a été testé positif au Coronavirus.

Le compte Twitter des relations publiques des Knicks a annoncé samedi les résultats: “Le président exécutif et chef de la direction de la société Madison Square Garden Company, Jim Dolan, a été testé positif pour le coronavirus. Il s’est auto-isolé et présente peu ou pas de symptômes. Il continue pour superviser les opérations commerciales. “

Plus tôt dans la journée, Dolan a annoncé qu’il continuerait de payer les employés de MSG jusqu’au 3 mai, bien que des événements sportifs et autres ne soient pas organisés. La saison NBA a été suspendue indéfiniment à compter du 11 mars.

Dolan, 64 ans, est le premier propriétaire de la NBA à avoir testé positif pour le Coronavirus.

Rudy Gobert a été le premier joueur à se montrer positif, mais beaucoup ont emboîté le pas depuis. Les joueurs de Knicks n’ont pas été testés pour le virus, car ils n’ont présenté aucun symptôme.

La ville de New York est actuellement l’épicentre du virus avec plus de 29 000 cas confirmés à lui seul. Au moins 728 personnes sont décédées.

Trump envisage une quarantaine de l’État de New York, mais il a dit que c’était encore peu probable. D’autres États, comme le Rhode Island, tentent d’empêcher les New-Yorkais de voyager. Le Rhode Island arrête toutes les voitures avec des plaques de New York et les impose à une quarantaine de 14 jours.

