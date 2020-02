Le propriétaire de Kobe Bryant Lamborghini met un fouet de luxe à vendre: 170 000 $

La mort de Kobe Bryant a incité un homme à faire emballer sa Lambo 2015 dans un design personnalisé Lakers. Après être devenu viral, il l’a mis en vente.



Les hommages à Kobe Bryant et à sa fille Gianna continuent d’affluer dans le monde entier. De nouvelles peintures murales sont créées presque tous les jours, le duo père-fille est constamment mentionné dans les interviews, et dans la foulée du NBA All-Star Weekend, les Bryant continuent de faire la une des journaux. Jennifer Hudson a rendu un hommage émouvant à la fin de l’icône du basket-ball et nous sommes sûrs que les industries du divertissement et du sport ne sont même pas près de terminer leurs hommages à Kobe.

Une personne a dit qu’il était “tellement ému” après avoir appris l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe, sa fille et leurs sept amis, qu’il a décidé d’envelopper sa Lamborghini Huracan 2015 dans un hommage complet aux Los Angeles Lakers Bryant. Nous avons déjà signalé le Lambo car il a été repéré en train de naviguer autour de Chicago pendant le week-end des étoiles, et maintenant TMZ déclare avoir parlé au propriétaire qui est prêt à se séparer de sa balade Kobe-pride.

Joe Carbonara a déclaré à la publication qu’il avait amené sa Lamborghini argentée à X-Treme Graphics dans la région de Chicago pour faire concevoir sa voiture sur mesure. Il aurait fallu deux jours pour terminer le travail et bien que le fouet soit devenu viral, Carbonara l’a mis en vente. Mais avant d’échanger des mains, Carbonera a l’intention de l’étalage autant que possible “dans des clips et lors d’événements spéciaux”. Si vous voulez être le prochain propriétaire, Carbonara est prêt à se séparer du véhicule conçu par Kobe pour 170 000 $. Découvrez quelques photos et clips vidéo de la Lambo personnalisée.

