Le propriétaire d’un restaurant ne permet pas l’entrée aux enfants bruyants ou aux hurleurs

Les enfants qui “pleurent ou font des bruits forts” ne peuvent pas entrer dans la grotte du vieux pêcheur. Le restaurant prend cette politique au sérieux et les gens ne savent pas comment réagir à l’interdiction.

Chirs Shake, propriétaire de l’endroit, a expliqué au portail INSIDER l’inspiration de cette règle:

“Nous avons décidé qu’il était important que nos clients apprécient un excellent repas et ne soient pas distraits par les enfants qui pleurent dans notre salle à manger”, a-t-il déclaré.

Depuis 2009, le restaurant avait déjà interdit les chaises hautes ou les chariots car selon le même propriétaire, il était difficile pour les clients d’accéder à leur table ou de se déplacer dans les lieux.

Le signe et l’avertissement en ligne ont un effet dissuasif.

«Il n’a jamais été prohibitif d’entrer avec des enfants»

«Nous n’avons jamais rejeté les familles avec enfants, mais souvent elles n’entrent pas parce que nous sommes très clairs sur notre politique. Si vos enfants deviennent nuisibles dans la salle à manger, on leur demandera de partir », a déclaré Shake.

Mais cela ne signifie pas que les enfants sont automatiquement interdits de manger là-bas. “Nous avons beaucoup de familles qui dînent avec nous avec leurs enfants, qui se comportent bien et comprennent notre politique concernant les autres convives”, a-t-il poursuivi.

Bien que l’ensemble des règles soit sur le site depuis un certain temps, l’actualité n’est pas devenue une tendance jusqu’à ce qu’une mère d’un enfant d’un an et demi publie la photo des règles dans un groupe Facebook.

«Le signe discrimine les enfants qui ont besoin d’un siège d’appoint et [son] Plus jeune quoi qu’il arrive. Je sens aussi que c’est l’écriture, ce n’est pas agréable. Peut-être que «les adultes seulement» seraient plus compréhensibles », a déclaré la mère au portail KTVU.

Bien que la nouvelle se soit répandue dans la communauté voisine et ait atteint YELP, cette règle n’a pas eu d’impact négatif sur le restaurant.

Quelle est votre opinion sur ce restaurant? Pensez-vous qu’il est juste ou très sévère dans son interdiction? Cette nouvelle devrait atteindre plus d’endroits pour savoir si ces mesures sont très sévères ou nécessaires.

