Le propriétaire pardonne le loyer à une mère célibataire, puis remplit son portail alimentaire pour la mise en quarantaine

Un grand être humain avec une grande empathie

Beaucoup de gens utilisent notre salaire pour payer la maison où nous sommes. Avoir un toit sur lequel vivre est une priorité et cela peut réduire les autres dépenses en ces temps de pandémie, surtout si vous avez des enfants.

L’économie a été gravement affectée par le coronavirus. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cause de cela et donc lors de la comptabilité, cela peut n’ont pas assez pour acheter de la nourriture.

Face à cette situation, beaucoup ont mis leurs visages les plus aimables et ont fait apparaître d’énormes démonstrations d’humanité.

Aux États-Unis, pays actuellement le plus touché par COVID-19, un propriétaire a eu la gentillesse de pardonner le loyer de son locataire, qui est une mère célibataire et Il lui a même donné un cadeau qu’elle n’oubliera peut-être jamais.

Christina Marie a reçu un appel d’Alan, le propriétaire de son appartement, lui dire de ne pas s’inquiéter du mois de loyer. La mère a été surprise et n’a pas fini de remercier Alan quand il est allé plus loin.

Le même jour, le propriétaire est allé voir Christina et l’a appelée pour jeter un œil par la porte. Quand elle est sortie, il a vu que son portail était plein de nourriture, un cadeau d’Alan pour elle et ses enfants.

«Qu’il a fait ça pour moi et ma famille m’a ému. Que Dieu vous bénisse! », Écrit la mère émue. Plus tard, il a publié sur son Facebook le fait que la publication avait déjà dépassé 170 000 actions.

“Mon propriétaire Alan m’a appelé plus tôt et m’a dit de ne pas me soucier du loyer ce mois-ci et nous verrons plus tard. J’ai dit que ça allait! Puis il m’a demandé si nous avions de la nourriture. Je lui ai dit qu’il me restait 3 paquets de viande et que je devais y aller cette semaine et il a dit que ça allait. Ensuite, je reçois un message texte qui dit allez à votre véranda s’il vous plaît! Et je vois ça. Je ne pourrais pas vous dire ce que je ressens en ce moment pour lui de faire ça pour ma famille, Mon cœur est tellement touché! QUE DIEU TE BÉNISSE!»Il se lit sur le Facebook de Christina.

Cette loi devrait inciter plus de gens à faire de même. Partagez-le pour célébrer qu’il y a des gens solidaires d’un monde pandémique