Le puissant discours de Joaquin Phoenix aux Oscars 2020

Comme prévu: Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle monumental personnifiant Joker, le célèbre méchant de DC Comics. Les jours précédents, nous l’avons vu ramasser un Golden Globe Award et Screen Actor Guilds Award, quelque chose qui n’a pas changé pour les Academy Awards. Cette fois, son discours sur l’amour de la vie et des animaux n’a pas changé, mais c’était beaucoup plus profond. Celui dans lequel il a vivement critiqué l’espèce humaine mais l’a également félicitée.

Dans le Golden Globe, Phoenix en a profité pour rendre hommage à Heath Ledger, son prédécesseur en 2008. Dans son discours, après avoir bien parlé de Leonardo Di Caprio et Christian Bale, il donnerait les meilleurs mots à Ledger. «En fait, je suis ici sur les épaules de mon acteur préféré: Heath Ledger. Alors merci et bonne nuit. “

Dans son discours aux Oscars, vêtu du même costume dans tous les galas pour aider l’environnement, Joaquin Phoenix a commencé avec une énorme humilité: «Je ne me sens pas mieux que quiconque ici parce que nous partageons l’amour du cinéma. Je ne sais pas ce que ce serait sans lui. » Il a également profité de l’occasion pour inviter tous ses collègues à utiliser les médias de leurs voix pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans le monde. “Nous devons utiliser notre voix pour faire prendre conscience des grands problèmes du monde”, dit Phoenix.

Avec cette petite entrée, il ferait son chemin pour donner des mots qui lui frappaient le cœur. Il a commencé à lister tous les problèmes qui ne vont pas: «Cluster, droits queer, droits des animaux, changement climatique, lutte contre la croyance que nous sommes une espèce qui a le pouvoir sur les autres»et bien d’autres. Au cours de son discours, il a également souligné que «Nous nous sommes déconnectés du monde naturel».

Pour faire prendre conscience de ce que nous faisons aux animaux, Joaquin Phoenix a dit qu’il ne savait pas à quelle heure «Nous nous sentons le droit d’inséminer une vache et de prendre son bébé à la naissance». Quelque chose qui ne va vraiment pas.

Pour clore son discours amer et nécessaire, il a également redonné espoir à notre espèce en disant que nous sommes des êtres «Intelligent plein de compassion. Nous avons la possibilité de donner une seconde chance. Nous devons utiliser l’amour et la compassion pour créer un système de changement qui profite à l’environnement et au monde naturel. » Voir l’intégralité du discours ici: