Le quart-arrière du Temple de la renommée Dan Marino discute de la suite du Super Bowl Sleepover et donne ses choix pour le grand jeu

Dan Marino est un quart-arrière du Hall of Fame qui a joué avec les Dolphins de Miami pendant 17 saisons et récemment, il est passé par le Hard Rock Stadium pour découvrir la suite Courtyard by Marriott Super Bowl Sleepover.

Showbiz Cheat Sheet a rattrapé les Dolphins pour obtenir son point de vue sur la suite repensée ainsi que son choix pour gagner le Super Bowl LIV et bien plus encore.

Grand NFL Dan Marino | Eric Espada / .

Les meilleurs souvenirs de Marino de jouer avec les dauphins

Marino a de merveilleux souvenirs de son temps avec les Dolphins et a partagé ce qu’il a le plus apprécié.

«Mes plus beaux souvenirs de jouer ici à Miami pendant toutes ces années venaient de sortir du tunnel, d’être le quart-arrière des Dolphins de Miami, d’entendre la foule rugir et de vouloir gagner ces matchs de football non seulement pour moi et pour mes coéquipiers, mais aussi pour nos fans », a-t-il déclaré. “C’est quelque chose auquel je repense et qui m’a beaucoup plu.”

La Fondation Dan Marino et l’école

L’ancien quart-arrière des Dolphins de Miami Dan Marino | RHONA WISE / . via .

L’ancien quart-arrière et son épouse, Claire, sont les fondateurs de la Fondation Dan Marino, qui offre des programmes pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ainsi que d’autres troubles du développement.

“La fondation a commencé lorsque mon fils, Michael, a été diagnostiqué avec l’autisme quand il avait 2 ans et il a maintenant 29 ans, donc ça fait un certain temps”, a expliqué Marino. «Nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide de nombreuses personnes pour aider à collecter des fonds et lancer différents programmes ici, dans le sud de la Floride.»

Le Temple de la renommée de la NFL a ajouté que le campus de Marino est «une école pour les enfants, pour les compétences de vie et pour les aider avec leurs besoins. Après le lycée, il n’y a plus vraiment rien à faire pour eux, ils finissent par venir à nos programmes. Ils apprendront des compétences de vie, apprendront des affaires, apprendront l’hospitalité, etc. C’est vraiment un succès et nous essayons de leur confier des emplois. C’est donc quelque chose dont je suis très fier. ”

Suite de l’hôtel Courtyard by Marriott Super Bowl

Stade Hard Rock | Mark Brown / .

Dans le cadre de la 100e saison de la NFL, la ligue a lancé des concours et des expériences uniques pour les fans tout au long de la saison. Pour couronner la saison de football, un fan chanceux a remporté le Concours Sleepover Courtyard by Marriott Super Bowl.

“En tant que marque hôtelière qui accompagne ses clients dans leur voyage et leur expérience de la poursuite de leurs passions sur et en dehors de la route, Courtyard est fier de s’associer à nouveau avec la NFL pour rapprocher les fans du jeu”, a déclaré Janis Milham, vice-présidente principale et Leader mondial de la marque, Classic Select Brands.

A quelle distance? Eh bien, la gagnante du concours, Denise Ammon, qui a gagné en montrant sa persévérance et sa passion pour être médecin, avec trois amis se réveillera le dimanche du Super Bowl dans une suite entièrement redessinée pour ressembler à une suite d’hôtel Courtyard.

Marino a vérifié la suite Super Bowl Sleepover à l’intérieur du Hard Rock Stadium et a dit qu’elle ressemblait exactement à ce que vous trouveriez dans une cour.

«Ils ont transformé une suite normale en suite d’hôtel Courtyard. Il y a deux lits ici et il y a un bar qui ressemble à un dans la cour », a-t-il noté.

Marino a mentionné qu’Ammon et ses amis auront une vue magnifique sur le gros gibier puisque la suite est située dans la zone des buts. Ils pourront également le rencontrer en personne.

Marino’s Super Bowl prediction

La légende des Dolphins de Miami Dan Marino | Nick Cammett / Diamond Images via .

Alors, quelles équipes Marino a-t-il choisies pour représenter l’AFC et la NFC dans le grand match?

“Si vous regardez la façon dont Kansas City joue et la façon dont ils marquent, c’est probablement une équipe qui, je dirais, a les meilleures chances dans l’AFC”, a-t-il déclaré. “Dans le NFC, [the San Francisco 49ers] jouent à la maison et avec leur défense… Ils ont joué [the Green Bay Packers] plus tôt dans l’année et les battre. Je dirais donc les deux équipes à domicile, Kansas City et San Francisco. »

Et quelle équipe Marino pense-t-il hisser le trophée Lombardi quand tout sera fini? Il part avec l’équipe AFC.

Les fans peuvent suivre Marino sur Twitter @DanMarino et sur Instagram @ dan13marino. Et n’oubliez pas de suivre l’hôtel officiel de la NFL @courtyardhotels.