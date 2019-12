Le Quotidien LITG, 20 décembre 2019, joyeux anniversaire Michael Zulli

Bienvenue dans le Lying In The Gutters. A courir la veille et la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Les 10 histoires les plus lues hier

Tout ce que vous vouliez savoir sur la 5G * (* mais aviez peur de demander) Quelle bande dessinée Marvel cette semaine révèle que c'est une aube secrète de X Book? (SPOILERS) L'avenir de l'univers DC – selon Doomsday Clock # 12 (Spoilers) Le casting de «The Boys» partage ses réflexions sur vos critiques d'une étoile (vidéo) Les sollicitations de Marvel March ajoutent des preuves indéniables au scandaleux complot de Wolverine Le Joker fera-t-il pour Bruce Wayne ce que Brian Bendis a fait pour Superman? (Batman # 85 Spoilers) Le stock restant de Marvel n ° 1 entrant est pulpé à Diamond Warehouse, mais pas besoin de s'inquiéter Quelque chose ne va pas avec les sollicitations de Marvel Immortal Hulk pour mars REVUE: Doomsday Clock # 12 – «Vendre sa marque et non ses idées» La housse Omnibus She-Hulk reprend sa coloration d'origine

Il y a un an:

Infinity Wars trouve une place pour les warps mais perd un gardien de la galaxie (SPOILERS) La fille de Lobo Crush obtient l'origine de Superman – Just at Burning Man (Teen Titans # 25 Spoilers) Brian Bendis apporte le C-Word à DC Comics avec la couverture # 4 Avec le départ de la théorie du Big Bang, CBS perd-elle aussi sa «maman»? Batman # 61 – Des écrivains de bandes dessinées lâches et superstitieux?

Se passe aujourd'hui:

Signature d'Anthony Spay, AA Comics And Cards, Liban, Pennsylvanie 15h-19h.

Et un joyeux anniversaire pour:

Michael Zulli, artiste sur Puma Blues

James Van Hise, écrivain de bandes dessinées sur Ghostbusters

Rantz Hoseley, ancien rédacteur au Heavy Metal Magazine

Aman Chaudhary, designer pour AIT / Planet Lar

Mark Allan Haverty, journaliste de bande dessinée

Eric Mengel, éditeur d'Ocho Comics

