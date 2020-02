Le Raid Remake est maintenant repensé comme un projet original

Hollywood cherche toujours à refaire des films étrangers populaires. Enfer, HBO développe déjà une version américaine de Parasite et lorgne Mark Ruffalo pour jouer. Une autre propriété internationale qui est mûre pour un redémarrage américain est La descente. Bien sûr, vous pourriez dire que Dredd est fondamentalement la même chose, mais je m’égare.

Sorti en 2011, The Raid est un film indonésien qui suit une brigade de police qui monte un immeuble pour arrêter un seigneur du crime local. Mais alors qu’ils montent à chaque étage, ils rencontrent d’innombrables méchants.

Le réalisateur Joe Carnahan est en train de développer un remake américain avec Frank Grillo qui devrait jouer depuis un certain temps maintenant. Et lors d’un Q & A avec Collider pour leur nouveau film, Boss Level, Carnahan a déclaré qu’ils n’étaient plus attachés au projet sous le titre The Raid, mais qu’ils prenaient ce script et le développaient ailleurs.

Le titre de leur version est maintenant Zeno, qui est le nom du personnage de Grillo. La star a déclaré qu’ils recherchaient de «grands» acteurs pour jouer deux rôles clés: le frère de son personnage et le méchant principal. Carnahan a également parlé des différences entre son script et The Raid, expliquant:

“La version que j’ai écrite, ils n’ont jamais l’intention de [to the building]», A déclaré Carnahan. “Ils pensent qu’ils vont déplacer ce type. Donc, toute leur opération est: “On va” frapper ce gars en transit. “Ce n’est que lorsqu’ils se rendent compte,” Oh, ils creusent, ils ne bougent pas, nous devons maintenant aller chercher lui, ‘pour ceux qui connaissent le Raid. C’est un scénario très, très différent… C’est vraiment, vraiment, vraiment à propos des frères. “

Carnahan est un réalisateur d’action sous-estimé qui n’a malheureusement pas eu de succès depuis un certain temps. Il a fait irruption sur la scène avec le film policier noir Narc, et a poursuivi avec le film d’action stylistique et intelligent Smokin ’Aces. Il a ensuite déménagé dans un territoire à gros budget avec The A-Team, mais le box-office décevant n’a pas produit de nouvelle franchise malgré le fait qu’il s’agisse d’une balade amusante avec un excellent casting.

Son meilleur film à ce jour, The Grey, a été un succès modeste, mais il n’a pas eu de sortie majeure depuis. Il a un crédit d’écriture sur Bad Boys For Life et son dernier, Boss Level, reçoit des éloges après ses débuts au Sundance Film Festival, mais il n’a pas encore de date de sortie.

Revenant à ce remake proposé de La descente cependant, qui s’est maintenant transformé en quelque chose d’autre, et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de son évolution, alors surveillez cet espace pour en savoir plus.