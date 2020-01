Le rappeur 32BABY K9 fait face à des accusations de meurtre dans la capitale après que deux personnes ont été tuées dans une salle de concert

Il aurait été censé se produire le soir du tournage.



Dimanche 19 janvier, les habitants de San Antonio profitaient d’une soirée au Ventura Bar, un lieu de musique à River Walk, lorsque des coups de feu ont retenti. Au moment où les tirs ont cessé, deux personnes étaient mortes et cinq autres blessées. Immédiatement après la fusillade, la Texas Alcoholic and Beverage Commission aurait publié une déclaration disant qu’elle prévoyait de lancer une enquête pour déterminer si l’alcool n’était pas un facteur dans l’incident. Selon KENS5 News, c’est le protocole standard.

Les deux victimes qui ont perdu la vie ont ensuite été identifiées comme étant Robert Jay Martinez III, 20 ans, et Alejandro Robles, 25 ans. Le tireur présumé a été nommé Kiernan Christopher Williams, 19 ans, un rappeur qui s’appelle le surnom 32BABY K9 qui devait également se produire au Ventura Bar ce soir-là.

Tout en étant menotté, un journaliste a demandé à Williams ce qui avait provoqué la bagarre. “Il m’a dit qu’il allait me tuer”, a déclaré Williams calmement. “Il m’a dit parce que je suis tombé sur lui qu’il allait me tuer, alors … Ne t’inquiète pas pour moi. Je vais bien.” Quelqu’un lui a demandé s’il se rendait compte qu’il était inculpé de meurtre qualifié.

“Je me rends compte que je suis accusé de meurtre capital”, a répondu Williams. Il est sûr qu’il battra l’accusation. “Autodéfense, monsieur.” Williams a ajouté: “Je regrette tout ce que j’ai fait. Pas de mensonge, je le fais … Ils me visaient.” L’adolescent a admis qu’il connaissait les victimes et les avait rencontrées dans le passé. Il a dit que la seule raison pour laquelle il ressentait le besoin de tirer était parce “qu’il a sorti un pistolet sur moi”.

Alors que les journalistes le suivaient, Williams s’est assuré de crier son Instagram, en disant au public de le suivre parce qu’il est un rappeur prometteur. Regardez un reportage ci-dessous.

.