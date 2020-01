Le rappeur de Screwball Hostyle décède, les fans honorent sa mémoire

Repose en paix.



Le hip hop a perdu un autre membre de la communauté. Il a été confirmé dimanche que le rappeur de Screwball Hostyle, de son vrai nom Frederick Ivey, est décédé à l’âge de 47 ans. The Rugged Man a tweeté qu’il avait parlé avec le membre de Screwball Blaq Poet qui a partagé la nouvelle. “DAMN … la pire nouvelle jamais”, a-t-il dit. “Je viens de découvrir que mon peuple HOSTYLE de SCREWBALL est décédé. Je viens de raccrocher avec le poète Blaq, a-t-il confirmé. Screwball a apporté les hymnes légendaires de la rue. Sh * t légendaire . C’était mon homme. RESTE EN PAIX mon frère .. C’est fou. “

Le compte Instagram officiel de Screwball a partagé un clip vidéo avec la légende, “Profondément attristé pour annoncer le décès de notre frère HOSTYLE. Merci à tous ceux qui ont tendu la main.” Le groupe de quatre membres de New York se composait des rappeurs Blaq Poet, KL, Solo et Hostyle. Ils ont sorti leur premier album Y2K The Album en 2000, un projet qui est toujours apprécié des fans de hip hop aujourd’hui.

Ivey est le deuxième membre de Screwball à décéder, car le cousin de Blaq Poet KL est décédé d’une crise d’asthme en 2008. Les fans de Screwball se sont tournés vers les médias sociaux pour partager des souvenirs et offrir leurs condoléances, alors jetez un œil à quelques faits saillants ci-dessous. Reposez-vous sur Power to Hostyle!

