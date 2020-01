Le rappeur Wifisfuneral ressent toujours les effets d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi lors de sa deuxième surdose

Il prétend qu’il doit encore traîner sa jambe gauche quand il marche.



La dépendance à la pilule sur ordonnance n’est pas une nouvelle vague à l’échelle mondiale, mais elle a eu un impact sur la jeune génération d’artistes hip hop d’une manière qui peut ne pas être familière avec le genre. Nous avons vu des artistes comme Mac Miller, Lil Peep et prétendument Juice WRLD perdre la vie à des surdoses, et tandis que certains de leurs collègues artistes se sont engagés à abandonner bon nombre de leurs mauvaises habitudes, d’autres luttent toujours contre la dépendance.

Dans un mouvement rare, le Wifisfuneral toujours privé s’est finalement assis pour une interview avec VladTV. Le natif de Bronx, 22 ans, de son vrai nom Isaiah Rivera, a lutté contre les dépendances à la cocaïne, Adderall et Xanax, et il a partagé dans sa conversation avec Vlad qu’il avait presque perdu la vie à plusieurs reprises. Rivera a déclaré que la cocaïne et Adderall étaient les pires parce que “je mélangeais vraiment les deux parce que je me disais ‘F * ck this, I don’t wanna be here.'”

Lors de son deuxième surdosage, Rivera a révélé qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral. “Tout le côté gauche de mon corps était comme, fini. Raidi. Je ne pouvais pas bouger”, a-t-il dit. “J’ai été béni que [I wasn’t paralyzed] mais je me sentais définitivement enfermé. Visage raide. Tout ce côté gauche de mon corps était littéralement complètement raide. Je ne pouvais pas le bouger. Je paniquais tellement, je vacillais. Je ne pouvais bouger que sur ma jambe droite. “

Au cours de cet épisode effrayant, Rivera a déclaré que son ami qui était avec lui “est devenu si paranoïaque qu’il a failli me casser la genou parce qu’il a essayé de remettre mon genou en place et de couper la circulation sanguine et au moins de tenir ma merde jusqu’à ce que je me rende à l’hôpital. ” Bien qu’il soit chanceux d’être en vie, Rivera a déclaré qu’il “ressent encore les effets” de l’AVC parce qu’il doit “se traîner quand je marche”.

Aussi effrayant que cela puisse être, ce n’était pas sa dernière surdose. Il a partagé l’histoire de celle qui s’est produite lors de la tournée Boy Who Cried Wolf. Cette fois, il a pris les comprimés de codéine de son ex-petite amie et en a ingéré tellement que son visage s’est engourdi. Les surdoses ne l’avaient pas averti, à l’époque, qu’il devait réévaluer ses habitudes car tout ce à quoi il pouvait penser était à quel point il se sentait mal dans sa vie. Regardez son clip ci-dessous.

