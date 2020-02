Le réalisateur a filmé une fin alternative qui change tout

Certains téléspectateurs n’ont pas du tout aimé la fin de la saison 2 de Sex Education, la série à succès Netflix. Il se trouve que l’écrivain et le réalisateur n’en étaient pas sûrs non plus.

Les terminaisons alternatives aux films et aux émissions de télévision ne sont généralement pas publiées pour une raison. Parfois, la fin est filmée et testée et le public ne répond pas bien, donc une nouvelle conclusion, censée être plus satisfaisante, est créée.

Cependant, l’inverse semble s’être produit avec l’éducation sexuelle.

“Éducation sexuelle” – Ce que les fans voulaient vs ce qu’ils ont

Courtoisie alerte spoil s’applique aux personnes non rattrapées par la saison 2.

Les personnages d’Asa Butterfield et d’Emma Mackey, Otis et Maeve, se sont sentis comme une fin de partie pour de nombreux téléspectateurs. Cependant, d’autres intérêts romantiques se sont mis en travers. Telle est la nature de “vont-ils ou ne vont-ils pas romances” de Rachel et Ross sur Friends à Maddie et David sur Moonlighting.

Mais l’éducation sexuelle a enseigné la mauvaise leçon à de nombreux téléspectateurs. La fin que nous avons vue avait Otis laissant un message vocal, admettant à quel point il était stupide et demandant à Maeve de la rappeler. Mais avant que Maeve n’entende la messagerie vocale, Issac (George Robinson) qui a des sentiments pour Maeve, supprime le message. Les téléspectateurs ont vu rouge, comme Anger from Inside Out.

Mais ce n’est pas la seule façon dont cela a baissé. Selon BT.com, l’émission avait tourné une fin différente. Dans cette version, le réalisateur de In, Ben Taylor, a déclaré à Butterfield et Mackey: «Otis agit comme si vous veniez de voir Maeve. Maeve, agis comme si tu venais de voir Otis. ”

Les téléspectateurs auraient vu des sourires sur les visages des deux personnages. Étant donné la réaction à la fin utilisée, les fans auraient probablement préféré l’autre fin.

Comment l’éducation sexuelle a-t-elle été reçue?

Mis à part une certaine insatisfaction à propos de la fin de la saison 2, l’émission a été très bien reçue. L’éducation sexuelle a probablement obtenu une certaine notoriété du seul titre, les téléspectateurs pensant qu’ils allaient voir quelque chose de racé, mais l’émission parlait d’une adolescente qui a une sexothérapeute (Gillian Anderson) pour une mère. Otis avait été attiré par Maeve, mais avait plutôt une relation avec Ola (Patricia Allison).

Les critiques de Rotten Tomatoes ont aimé les deux saisons 1 et 2 de la série. La saison 1 a marqué 91 pour cent et la saison 2 97 pour cent, avec le consensus critique de ce dernier: “débauche, sincère et étonnamment sage, l’éducation sexuelle est un brouhaha bruyant à travers un groupe d’adolescents dont les mésaventures sexuelles sont si bien rendues, adultes pourrait apprendre une chose ou deux d’eux. “

Certains fans peuvent penser que les showrunners pourraient apprendre une chose ou deux de leurs propres personnages, mais entendre Taylor le dire, être en colère contre un spectacle fait partie de l’expérience. «Je pense que des chaussures seront jetées sur les écrans. Dans le bon sens. J’adore être foutu par des trucs. Vous pensez que vous le voulez, mais vous ne le faites pas », a-t-il dit. “J’y pense tout le temps, parce que tu veux [the show] être satisfaisant et nourrissant et toutes les bonnes choses.

Netflix pourrait envisager des fins alternatives dans le cadre de l’émission

Les fins alternatives ont fait partie des films depuis pratiquement le début, et elles ont souvent tendance à apparaître dans des histoires sur la romance et / ou le sexe.

La fin originale du succès de 1987, Fatal Attraction, a obligé Glenn Close Michael Douglas pour son meurtre avant de se suicider. Cette fin a été mal testée, donc une nouvelle fin avec l’épouse de Douglas, Anne Archer, tuant Close a été abattue à la place. Vous pouvez voir les deux versions en ligne.

Alors que ce serait probablement une erreur pour Sex Education d’avoir l’approche Bandersnatch qui a été un tel succès pour Black Mirror. Netflix pourrait bien faire d’inclure la fin alternative de l’éducation sexuelle en tant que fonctionnalité bonus.

Disney + inclut des fonctionnalités bonus avec un certain nombre de ses films. Il serait prohibitif d’aller de l’avant avec deux parcours différents, mais les téléspectateurs pourraient au moins être satisfaits de voir ce qui aurait pu être.