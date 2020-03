Le réalisateur Craig Zobel explique comment «The Hunt» ressemble à Twitter [Interview]

Malgré la controverse sur La chasse, un film dans lequel des Américains conservateurs sont enlevés et tués pour le sport par des élites libérales, Craig ZobelLa comédie d’horreur est tout sauf le premier film sur les humains chassant les humains. Des films comme The Most Dangerous Game, Hard Target, Battle Royale et The Hunger Games utilisent l’idée pour explorer des thèmes de luttes sociales depuis des générations.

Mais il y a quelque chose de différent dans le film de Zobel. Écrit par Nick Cuse et Damon Lindelof, The Hunt ne se contente pas de peindre les chasseurs dans une lumière laide et vilaine. Il critique sévèrement quiconque traite leur appartenance politique comme un signe de supériorité. Le film se déroule dans un univers caricatural où pratiquement tout le monde est un coup dur qui suppose que tout le monde autour d’eux est un coup dur encore plus grand.

C’est pourquoi, quand Bloody-Disgusting a demandé à Craig Zobel de parler de The Hunt, l’une des plus grandes questions qui nous préoccupait était … est The Hunt à propos de Twitter?

«J’adore cette perception. Oui!” Craig Zobel rit. “Oui, c’est la réponse courte. “

Bien sûr, il y a aussi une réponse plus longue…

“Ouais, je pense que c’est tout. Je pense que nous avons tous décidé que nous savons ce que tout le monde pense et que nous aimerions leur crier sur la façon dont ils se trompent», Explique Zobel. “En tant que culture, je pense que la fonction principale de Twitter est, la plupart du temps.”

“Mais je pense aussi que la chose intéressante à propos de trucs comme Twitter, c’est que dans le feu des ordures qui est principalement cette plate-forme de médias sociaux, il y a des choses incroyables qui ont ajouté à ma journée et qui ont été formidables”, ajoute Zobel, “et ce que j’espère que le film est-il vous montre l’expérience empathique de Betty [[Gilpin]Le caractère de c’est comme le clou de ce qui est normalement la folie de Twitter. “

Et puisque les méchants du film sont les libéraux qui se décrivent eux-mêmes, et puisque le héros est la personne qui les tue, Zobel trouve plutôt étrange que le contrecoup du film l’été dernier provienne principalement de groupes conservateurs.

“C’est unique, c’est tout ce que j’ai à dire. Je m’amuse à me moquer de la gauche, en tant que personne qui a certaines de ces croyances. Il s’agissait vraiment de s’assurer que nous rions de nous-mêmes autant que possible, en général,»Dit Zobel. “Je suis donc d’accord avec vous qu’il est assez surprenant que le récit qui a décollé soit à l’opposé de cela, mais j’espère que ce sera un film divertissant pour les gens qui vont le voir maintenant!”

Pour pousser la valeur de divertissement du film, malgré les thèmes de bouton évidemment chauds, Zobel a consciemment choisi de rendre la violence difficile à prendre au sérieux.

“Ouais, Je dirais que nous avons essayé de rendre la violence aussi absurde que possible, afin d’aider l’absurdité à vendre la satire elle-même, si cela a du sens », rit Zobel.

Une chose est sûre, après la controverse entourant The Hunt, Zobel pourrait très bien parler de ce film pendant très longtemps, peut-être pour le reste de sa vie. Il est d’accord avec ça, mais peut-être qu’il n’est pas tout à fait prêt.

«Je ne sais pas si je suis préparé parce que je n’y ai pas vraiment réfléchi avant cette question. Mais bien sûr, je serais à la hauteur! ” Dit Zobel.