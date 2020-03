Le réalisateur Craig Zobel sur ce qui rend le héros de Betty Gilpin unique dans “The Hunt” [Interview]

Il y a quelque chose de différent Betty GilpinLe héros de La chasse. Le film est un hybride d’action-horreur-comédie sur des élitistes libéraux qui kidnappent des conservateurs et les chassent pour le sport, mais ils ont ramassé plus qu’ils ne l’avaient négocié avec Crystal, le personnage de Gilpin, qui a les compétences nécessaires pour ramener le combat aux oppresseurs et tuez-les à la place, dans des séquences d’action brutales et hilarantes.

Mais Crystal n’est pas le héros typique d’un film d’action ou un héros de film d’horreur. Elle est un personnage remarquablement excentrique, sujette à des anecdotes bizarres et à de petits bruits déroutants, et c’est juste la façon dont la réalisatrice Craig Zobel aime ça.

Dans une récente interview avec Bloody-Disgusting, nous avons demandé à Zobel de savoir comment Crystal est devenu le héros d’horreur instantanément emblématique que ceux d’entre nous qui ont vu le film adorent.

«Vous savez, il y a un moyen de jouer à Crystal dans ce film qui serait simplement John Wick. Droite? Une sorte de chiffre, une personne qui n’a pas, comme, vous ne savez pas grand-chose “, dit Craig Zobel. «Et d’ailleurs, j’aime John Wick. Ce n’est pas un problème. Il y a simplement un rôle énigmatique et cryptique. “

“Il y a un certain sens que nous voulions le garder comme ça, mais c’était amusant avec Betty de … Eh bien, pour commencer, permettez simplement à une actrice de faire cela parce que ce n’est pas vraiment un rôle qui est souvent accordé aux actrices. On leur demande surtout de jouer des rôles de soutien et des choses comme ça », dit Zobel. “Mais une partie de tout cela entre moi et Betty était de nous pencher sur ce qui est énigmatique et mystérieux à propos de Crystal, mais aussi de révéler ce qui est étrange à son sujet au cours du film. Comme, penchons-nous sur les révélations. “

“Cela est devenu une constante, comme presque chaque prise de chaque plan de chaque scène du film, nous dirions, d’accord, eh bien, nous avons la version traditionnelle de ce que ce serait. Comment fait-on la folle version Crystal de ce film? Que ferait Crystal? ” Rappelle Zobel. “Maintenant que nous savons comment faire ce que j’appellerais” The Linda Hamilton Take “, nous dirions alors:” Quelle est la version que Betty Gilpin veut et qui est juste bizarre? “”

“Je dirais que nous avons parfois utilisé la prise Linda Hamilton, mais nous avons surtout utilisé la prise Betty Gilpin», Explique Zobel.

Doux spoilers à venir!

Il n’y a peut-être pas de meilleur exemple de «The Betty Gilpin Take» que la scène dans laquelle Crystal doit expulser quelqu’un d’une voiture, et se prépare lentement à le faire en émettant un petit bruit aigu qui monte et monte en intensité jusqu’à ce qu’elle déchaîne son attaque. C’est bizarre, c’est hilarant, et c’est très différent d’expliquer pourquoi c’est l’une des meilleures parties du film.

«Comme prévu à l’origine, c’était un battement d’action, non? C’était simplement un battement d’action », explique Zobel. «Quand nous nous sommes assis et l’avons fait, la voiture que j’avais choisie, ce n’était pas si facile de se lever pour donner un coup de pied à quelqu’un. Alors je me suis assis avec Betty et je me suis dit, écoutez, nous devons trouver un moyen de le faire là où vous pouvez être prêt à le faire avant de le faire. Comment pouvons-nous vous déplacer? Comment bloquons-nous cela essentiellement?

“Et ce faisant, elle m’a dit:” Je pensais que je pouvais faire ça. ” Faites juste ce bruit », dit Zobel, avant de se corriger.

«Je ne pense même pas que je lui ai dit de faire le bruit au début. Nous avons tourné une prise où, nous tirions [a] répétition, et elle l’a fait, puis nous avons fait une autre prise, et je suis allé, «Attendez, allez-vous faire le bruit à nouveau? Le bruit est devenu très important pour moi », explique Zobel en riant.

“C’est très bizarre, et je ne sais pas si Betty pourrait vous expliquer exactement ce que cela signifie, et je ne veux certainement pas non plus. C’était juste ce que Crystal allait faire », explique Zobel.