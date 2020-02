Le réalisateur d’Annabelle, John R. Leonetti, invoquera un ancien démon dans Lullaby

Connu pour avoir réalisé Annabelle, Wish Upon et The Silence, John R. Leonetti est le prochain à bord pour diriger Berceuse, un film d’horreur qui jouera Oona Chaplin (“Jeu des trônes”).

Deadline rapporte que la berceuse d’Alcon Entertainment commencera sa production le mois prochain.

“Basé sur la figure mythologique Lilith, le film est enraciné dans le folklore et suit une nouvelle mère qui découvre une berceuse dans un livre ancien et considère bientôt la chanson comme une bénédiction.”

“Mais son monde se transforme en cauchemar lorsque la berceuse (” Lilith-Abi “en hébreu pour” Lilith, Begone “) fait naître l’ancien démon Lilith.”