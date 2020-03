Le réalisateur d’Ant-Man Peyton Reed rumeur de diriger de nouveaux épisodes mandaloriens

La production de la deuxième saison de Star Wars: The Mandalorian est actuellement en cours et selon Murphy’s Multiverse, le réalisateur de Marvel Ant-Man, Peyton Reed, devrait réaliser deux épisodes.

Il a également été signalé que Taika Waititi reviendrait également pour diriger un épisode. Il a déjà réalisé un épisode et exprimé IG-11.

L’année dernière, Peyton Reed a visité le plateau du Mandalorian et a rencontré Jon Favreau, avec qui il avait déjà travaillé auparavant.

Cela devrait toujours être traité comme une rumeur.

Roger Palmer

